De Sayulita a...¡Nueva York!

Enviado Nueva York, EUA

El joven ofreció una entrevista en los límites de Manhattan, justo antes de cruzar el popular puente de Brooklyn. Emocionado contó cómo es vivir en la "Ciudad de los rascacielos" y además dio detalles de su preparación y de lo que ha hecho hasta ahora.

"Estoy muy feliz, creo que mi carrera va bien. Me he preparado bastante y sigo trabajando para conseguir más proyectos, no sólo en New York. No estoy cerrado a laborar en Los Ángeles o incluso en mi México", comentó.

Rodney externó que hasta ahora su talento lo ha llevado a destacar en una de las grandes producciones teatrales de Disney, Aladdín y en The Phantom of the Opera.

"Me siento un suertudo. En Aladdín me tocó trabajar unos meses al salir de la escuela. Era suplente justo de Aladdín, cuando el actor no podía ir a dar funciones o se enfermaba yo lo suplía, hice el personaje en 40 ocasiones.

"En cuanto a El Fantasma de la Ópera, tuve uno de los papeles principales durante dos años. Hacía a 'Raoul', sin duda fue una gran experiencia. Aprendí mucho y me divertí bastante", externó con una sonrisa de oreja a oreja.

Recordó Ingram que en México logró hacer varias obras de teatro antes de radicar en la Unión Americana, pero sólo en las escuelas donde se preparaba.

"Cuando estaba en la secundaria y en la preparatoria allá en Sayulita, estudiaba teatro y ahí hice varios montajes como lo fueron El violinista en el tejado y Vaselina. Me divertí mucho", sostuvo.

Rodney comentó que le gusta vivir en Nueva York, sin embargo, no puede negar que extraña la República Mexicana.

"Vivir aquí es padrísimo, añoro México porque es mi nación, pero Nueva York es la capital del teatro musical que justamente es mi pasión", informó.

De Sayulita, Rodney guarda momentos muy importantes en su corazón. Espera regresar pronto.

"Últimamente se ha vuelto un sitio turístico muy importante. Sayulita está creciendo demasiado. Cuando voy me encanta surfear, actividad que me enseñó mi padre".

Por último, Rodney Ingram dijo que cuando retorne a la República Mexicana espera conocer la Comarca Lagunera.

"Me han hablado cosas muy bonitas de Torreón, conozco el equipo Santos Laguna, espero ir y también conocer su estadio de futbol".

Más de Rodney Ingram

Quiere poner en alto el nombre de México

Rodney nació en California, pero desde muy chico se fue a vivir a Sayulita con sus padres.

Estudió teatro en París y después en Nueva York.

Ha hecho varias obras, las más importantes hasta ahora son Aladdín y El Fantasma de la Ópera.

Gracias a su labor teatral ha ganado varios premios como el National Youth Theater Award.

Se le vio también en la serie Jane the Virgin.