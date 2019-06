No se precisa monto de recaudación de Predial

Aunque el Cabildo recién aprobó otorgar estímulos fiscales para recuperación del Predial en Torreón y hace apenas unos días la tesorera municipal, María Mayela Ramírez Sordo, declaró que están cerca de llegar a la meta, ayer no pudo recordar el monto de la meta anual de la recaudación de este impuesto, mismo que reconoce como el más importante.

Ramírez Sordo fue abordada ayer por diversos medios de comunicación en un evento del Municipio para conocer más detalles sobre el programa de estímulos fiscales.

La funcionaria aseguró que el Predial es el principal impuesto que recibe el Municipio: "El Predial es nuestro principal impuesto y es nuestro fuerte y es donde involucra a más gente, entonces pues el principal", dijo Ramírez.

No obstante al preguntarle el monto de la meta del Predial no le fue posible recordar: "Ay no la tengo... los números así como que de pronto no los tengo", expresó.

No obstante, el dato sí está disponible para los ciudadanos que quieran conocerlo pues se encuentra publicado en la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón para el Ejercicio fiscal 2019 (cuyo decreto fue publicado el 25 de diciembre del año pasado) donde se establece un monto de más de 180 millones de pesos de recaudación para el rubro de Impuesto Predial correspondiente a este año. Específicamente indica en la partida de Ingresos, en el rubro de Impuestos Sobre el Patrimonio, que la meta para este año en Impuesto Predial es de 180 millones 344 mil 249 pesos.

Respecto a cuánto rezago recibieron en el rubro de Predial, también le fue difícil recordar de momento el dato: "Lo que pasa es que los datos así en la cabeza no los tengo", explicó.

No obstante lo que sí informó es que a través de las acciones de los estímulos fiscales, el Ayuntamiento de Torreón espera recaudar entre 10 y 12 millones de pesos a razón de unos 4 millones de pesos por mes pues la campaña de estímulos fiscales que podrán aprovechar los ciudadanos estará disponible hasta el próximo 30 de septiembre.

La tesorera municipal también dijo que su área se encuentra ya trabajando y analizando formas viables de evitar que falle el sistema de cobros aunque enfatizó que no afectó la recaudación en forma cuantitativa puesto que no fue permanente:

"Estamos buscando un proyecto para evitar que nos pasen estas cosas. Estamos incursionando en la posibilidad de guardar los datos en la nube y para protegernos. Me están preparando el proyecto", dijo Ramírez Sordo. Informó que por día la recaudación diaria es de aproximadamente un millón y medio de pesos, lo que corresponde a los ingresos propios.

Estímulos

Invita a cumplir con Predial:

*El Ayuntamiento va por una recaudación a lo largo del año de más de 180 millones de pesos.

*Por pronto pago, se otorgó un descuento en el Impuesto Predial 2019 de 20 por ciento en enero, 15 por ciento en febrero y 10 por ciento en marzo.

*En el recién aprobado acuerdo para el programa de estímulos fiscales se establece que los deudores de dicho concepto tendrán un 100% de descuento en multas y un 75% de descuento en los recargos, tal y como lo había propuesto originalmente la Tesorería.