Extienden estímulos para morosos de Simas

Los estímulos fiscales para morosos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón se extenderán todo el año.

El Congreso Local aprobó la extensión del incentivo fiscal a efecto de mejorar el rezago en el cobro de sus servicios con el que contaba el Simas Torreón, para reducir la problemática en el municipio.

Originalmente, el estímulo vencería el 30 de junio y la reforma lo extiende por el resto del año. Los descuentos aplicados son del 50 al 80 por ciento. Y aplica para el pago relativo a los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado para las personas físicas que tuvieran adeudo mayor a seis meses.

La extensión de plazo se realizó a petición del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, al argumentar que se ha evitado disminuir una problemática social derivada de deficiencias en el sistema de prestación de servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado.

Asimismo se indicó que se ha logrado fomentar la liquidez y, disminuir el rezago en los cobros con los que contaba la empresa paramunicipal.

En el documento enviado al Congreso Local, el edil panista argumentó que derivado de la precitada reforma, es un hecho notorio que la misma ha logrado cumplir sus dos objetivos primordiales como el evitar una problemática social derivada de deficiencias o carencias en el sistema de prestación de servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado.

Así como reforzar las finanzas, fomentar la liquidez y, disminuir el rezago en los cobros con los que contaba el Simas.

"Estos beneficios a la sociedad en general (con base en los principios del bien común) y, a las finanzas del ente prestador del servicio de agua potable se ha logrado por un correcto funcionamiento de la relación bilateral entre Estado y contribuyentes", indicó el dictamen aprobado.

Los beneficios depende de la zona en que se encuentre el usuario por ello los morosos deben acudir a Simas para verificar su estatus.

El Simas Torreón emprendió este año su programa de estímulos fiscales para reducir el rezago ante deudores históricos, sin embargo, este proyecto tuvo poco éxito.

En su momento, El Siglo de Torreón informó que el Programa de Estímulos Fiscales arrancó con una cartera vencida de 800 millones de pesos correspondientes a 85 mil cuentas entre congeladas y activas.

Pese a los descuentos que se han ofrecido del 50 al 80 por ciento a 431 colonias de Torreón, sólo se acercaron para regularizarse 34 mil 984 personas.

De dicha cantidad de usuarios, poco más de 8 mil hicieron un primer pago y ya no regresaron a dar continuidad para terminar para ponerse al corriente. La captación total del programa hasta mediados de este mes de junio ascendió a los 33 millones 077 mil 322.06 pesos.

Ante tal situación, el Simas Torreón anunció hace unas semanas que aplicará la suspensión del servicio de conducción de agua potable y drenaje a personas físicas con adeudos históricos.

Ante la polémica, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, señaló que los cortes son permanentes.

"Si tú no pagas te tienen que cortar el agua, como te cortan la luz cuando no pagas. No se trata de que vamos a empezar a cortar, por supuesto que se busca dialogar y que la ciudadanía sea consciente y pague y se ponga al corriente", declaró.

Descuentos

El programa de Estímulos Fiscales del Simas se extenderá el resto del año.

*Se ofrecen descuentos desde 50 hasta 80 por ciento a personas físicas con adeudo mayor a seis meses, pero deberán cubrir el 30 por ciento del pago de la deuda total.

*Se trata de cuatro tipos de descuento, los cuales varían en función de las colonias.

*Para mayor información, se puede acudir directamente a las oficinas centrales de Simas ubicadas sobre el bulevar Independencia.