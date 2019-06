La fascinación por

Keanu Reeves es un actor, cantante y músico canadiense- estadounidense de 54 años que a pesar de que comenzó a actuar a los nueve años y participó en series, comerciales y películas en los 80's, verdaderamente llegó al ojo público en la década de los noventas con películas como El abogado del diablo y Máxima velocidad.

Sin embargo, cuando el mundo verdaderamente lo idolatró fue hace 20 años con el protagónico en la película Matrix. Esta película fue alabada por los críticos por su visión futurista e innovadora del mundo, adquirió una gran cantidad de seguidores y por consiguiente, Reeves también.

Pero con el paso del tiempo y el gusto del actor por mantener un perfil silencioso no se mencionó su nombre tan seguido en la siguiente década, aunque siguió presente en las pantallas con películas de corte independiente y más personales, como La casa del lago y Alguien tiene que ceder.

Según reveló el actor a una entrevista para GQ, Fox lo vetó durante 14 años por rehusarse a hacer Máxima velocidad 2.

Reeves se mostró muy abierto en la entrevista. Narró detalles muy privados y contó como Fox lo metió a "la cárcel de las películas", por preferir participar en una obra teatro que en la secuela de la exitosa película de 1994.

Pero eso no detuvo no detuvo su gran trayectoria y el 2019 se convirtió en "el año de Keanu Reeves".

Después de 30 años de carrera el actor es la sensación de la generación de adolescentes y adultos jóvenes creando en su carrera una segunda cresta de popularidad posterior a la que tuvo después de Matrix. El "novio de internet", como ha sido bautizado por sus admiradores, se ha hecho tendencia mundial y es mencionado constantemente tanto en redes sociales como en todos los medios de comunicación, periódicos y revistas más grandes como Times, The Washington Post, The New York Times.

En los últimos meses Reeves parece estar en todos lados; en cines con la más reciente película de la saga de acción John Wick y prestando su voz al nuevo temerario, pero inseguro, personaje en Toy Story 4, Duke Caboom.

En la televisión visitando programas de entrevistas y con apariciones espontáneas en series de Netflix. En internet siendo tendencia en redes y en medios impresos engalanando las páginas de Buzzfeed y Vogue contestando sus afamadas entrevistas. Todo además de aparecer en el nuevo videojuego Cyberpunk 2077.

El actor se ha mostrado abochornado con toda la atención, con su nuevo título y seguidores nuevos. Es comprensible su sorpresa ya que suele tener proyectos que causan mucho menos furor con las generaciones pueriles como el lanzamiento de su pequeña editorial de arte y libros que llevó a cabo en el 2018.

La adoración de la gente parece nacer, aparte de por admiración a su talento, de un verdadero cariño fomentado por actos del canadiense como no tocar a las mujeres con las que es fotografiado por no incomodarlas y apoyar actos de beneficencia.

Pero sobre todo, por las aptitudes que tiene hacia sus seguidores; la más reconocida fue la que cuenta que un fanático del actor se encontraba vendiendo helados pero no se atrevía a pedirle un autógrafo y al notarlo, Reeves fue y compró un helado sólo para darle su nota de compra firmada al joven. Asimismo tiene actos meramente de bondad, por ejemplo, el incidente que fue bien documentado gracias a Twitter en donde se canceló un vuelo y Keanu orquestó un transporte para los pasajeros. Sus seguidores, exponiendo todos los argumentos anteriores, comenzaron una petición en la buscando que sea nombrado la persona del año.

Lo que es menos conocido sobre el carismático hombre es que tiene un pasado mucho menos colorido que su personalidad, con un padre que lo abandonó y terminó en prisión por vender heroína; una madre ausente, divorciada más de cuatro veces; perder a su hija, nació muerta a los ocho meses de gestación; y el fallecimiento repentino de su pareja y madre de la bebé en un accidente automovilístico un año después.

Aunque el actor no habla de su vida personal y se mantiene muy privado elevando altas barreras entre él y su público, logra que su personalidad se perciba como un actor alejado de los estándares de Hollywood, lo que le genera una empatía entre sus seguidores que día a día muestran más admiración por Reeves.