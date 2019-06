Cambio de identidad, una 'protección'

Es más importante el cambio de identidad que el cambio físico, porque la parte legal, te permitirá abrir muchas puertas, a no tener problema para conseguir trabajo, además de que nos ayuda para evitar ser víctimas de discriminación, coinciden Andrea Villarreal y Anisel Huerta, dos chicas transexuales.

Afirman que con la modificación que hizo el Congreso a la Ley del Registro Civil de Coahuila, para poder incluir el procedimiento administrativo para el cambio de identidad de género en las actas de nacimiento, se marca un "parteaguas" en la lucha de la comunidad LGBT, pues ha sido un "largo caminar para conseguir esa protección".

El estado de Coahuila es el cuarto estado en donde se hizo la modificación al Código Civil, después de la Ciudad de México, Nayarit y Michoacán y en abril de este año se hizo en Hidalgo.

"Para nosotros es muy importante, porque representa mucho, incluso nos ayuda a no ser discriminadas, pues cuando vas a lugares aunque tal vez no te lo digan, con la actitud ya te están discriminando, porque en tu identificación ven a un hombre y físicamente eres una mujer y pues hay lugares en donde o no te dejan entrar o simplemente no puedes hacer un trámite, porque físicamente no coincides con tu identificación", dice Andrea.

Incluso comenta que en alguna ocasión acudió a un centro telefónico de atención a clientes para cambiar su equipo y se negaron a hacer el trámite; por no ser la persona que aparecía en la credencial para votar.

"Ese día en vez de darme coraje me dio risa, se me hizo chusco".

En el caso de Anisel cuando hizo el cambio de identidad acudió a la Ciudad de México, hace tres años y admite que hizo trampa, pues para poder realizarlo debía comprobar su residencia en aquella ciudad, pero una amiga le ayudó y las orientó un funcionario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la Delegación Gustavo A. Madero.

Aunque el trámite no tiene ningún costo, si representó un gasto para ella al tener que trasladarse hasta allá, además de que para poder hacer los cambios en el resto de su documentación fue un poco más tardado, pues no pudo regresar para recoger la documentación y hasta que una persona les dijo que podía enviar una carta emitida por un notario y la copia de su identificación para que su amiga recogiera los documentos.

Andrea concretó su cambio de identidad hace apenas un mes, pues en el estado la ley se aprobó en noviembre y entró en vigor en febrero, pero hay que acudir a Saltillo a las oficinas centrales del Registro Civil para hacer todo el "papeleo". En esta entidad sí tienen un costo, pues son 620 pesos los que se deben depositar, además del gasto que implica el traslado a la capital del estado.

En ambos casos en tanto se les "libera" su acta de nacimiento, se les entregó un exhortó que va dirigido a las instancias correspondientes, como Seguro Social, Secretaría de Educación, Infonavit o al Instituto Nacional Electoral, para realizar el cambio de nombre en los documentos oficiales, el cual afirman no es complicado pero sí es un poco "tedioso" o tardado.

Las chicas son enfáticas en que todo el proceso de su "nueva vida" no ha sido fácil, es enfrentarte a muchos conflictos, emocionales, familiares, sociales que si bien hay un poco de apertura, prevalece todavía mucho rechazo, discriminación o violencia hacia la comunidad LGBT.

Andrea dice que el apoyo de su familia ha sido fundamental, pues todos han estado con ella al cien por ciento.

Después de años de negarse, de una lucha interna a los 21 años aceptó que era "diferente", un amigo que vivía en Estados Unidos la animó a que "saliera del clóset" y fue entonces que le confesó a su familia sus preferencias y reconoce que la respuesta de sus hermanas, hermanos y madre la sorprendieron y aunque su papá en un principio lo aceptó, le fue muy difícil adaptarse, "pues como era posible que a los 21 años le saliera con esas cosas", pero nunca le dio la espalda y dice que es ahí donde radica su fortaleza.

Su proceso de transformación física fue gradual, lo hizo en dos o tres años, pues admite que inició como un "gay boy", pues le daba miedo, sentía que por respeto a su familia no debería hacerlo, hasta que se fue involucrando más en el medio y terminó por cambiar totalmente su aspecto.

Anisel en cambio dice que desde niña siempre estuvo consciente de que era "diferente", pero aunque sus hermanas y mamá lo sospechaban para ella era muy difícil confesarlo. Sus amigas de la escuela lo alentaban a que les dijera su situación, pero admite que le daba mucho miedo, pues en su casa era el único varón y su pensamiento era que el rechazó iba a ser inmediato.

Fue a los 18 años cuando terminó por revelarles todo, sus hermanas la apoyaron totalmente al igual que su madre, pero fue su padre quien no lo aceptó, pero al paso de los años terminó por hacerlo, aunque no se adapta por completo, incluso dice que hay ocasiones en que todavía le llama por su anterior nombre.

"Lo entiendo es normal, es mi papá y para él fue muy fuerte, pues yo era el único varón en mi casa y lo respeto, pero cuando me habla por mi otro nombre le digo que ya no puede hablarme así".

Su cambio físico fue más rápido pues ella sí se ha sometido a tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos para cambiar su apariencia.

Ambas se han encargado de demostrarles a sus familias que pueden lograr sus metas, que trabajando duro se puede llegar hasta donde se lo propongan, alcanzar el éxito personal y profesional. Anisel recién se graduó como enfermera y realiza shows artísticos y Andrea también hace presentaciones. Las dos estudiaron artes escénicas y aunque son las mejores amigas en la vida personal en lo profesional son rivales".

" Lo que yo les digo a los jóvenes que como nosotros están pasando por ese proceso, que se acepten, que se preparen, que estudien porque tener conocimiento es muy importante. Este es proceso físico, psicológico, legal, social y familiar y una mente preparada es mucho menos vulnerable a todo lo que se van a tener que enfrentar, porque ahora hay una sociedad con más empatía hacia nosotros, pero sigue habiendo discriminación", finaliza Andrea.