Paciente más joven de CIJ tiene 11 años

El paciente más joven que ha atendido Centros de Integración Juvenil, A.C. (CIJ) Región Laguna de Durango en este 2019, tiene apenas 11 años y está ahí por problemas de alcohol, mientras que por consumo de cristal atienden a pacientes de tan sólo 13 años de edad.

En 2018 fueron 300 pacientes de primera vez los registrados por los CIJ, además de 115 familiares, ya que la atención que se brinda es tanto para la persona adicta, como para su familia.

En lo que va de este año, son alrededor de 150 pacientes nuevos; de estos, el 35 por ciento asisten por el consumo de cristal, segunda droga ilícita de preferencia.

"Ninguna sustancia incluyendo el alcohol y tabaco, es noble, es benévola, pero el cristal es de lo más problemático que tenemos", dijo Patricia Ruvalcaba, directora de CIJ.

Comenta que el problema de consumo de drogas es multifactorial, pues convergen desde la disponibilidad de la sustancia, las situaciones de violencia que se viven dentro y fuera de las familias, la normalización del consumo, entre otras.

La directora de los Centros de Integración Juvenil dice que el acceso de un menor de 13 años de una droga como el cristal habla de la disponibilidad existente.

"No es la más barata, pero ya está el acceso para los muchachos. Al principio te obsequian la sustancia, no es en todos los casos, pero sí en una buena cantidad, el problema del cristal es que es altamente adictiva, entonces a pocos consumos van a atrapar a estos jovencitos y jovencitas y posteriormente van a hacer lo que tengan que hacer para consumirla".

Con respecto a las drogas legales como alcohol y tabaco, la Consulta Infantil y Juvenil 2018 arrojó la "normalización" del consumo tanto en hombres como en mujeres, aunque justificable mayoritariamente en hombres (45 % dijo que acepta el consumo de tabaco en hombres, mientras que el 44 % alcohol y 35 % alguna droga ilegal, de un universo de 7,356 adolescentes).

"Ellos ubican que el consumo está muy generalizado y muy normalizado. Ya no le tienes tanto miedo a acercarte al consumo de las sustancias porque lo vas viendo como algo cotidiano que pasa en mi realidad, que no te asusta y que no te va a suceder nada malo, entonces eso es lo peligroso".

Centros de Integración Juvenil advierte que en cualquiera de sus formas, la metanfetamina, grupo de drogas al que pertenece el cristal, es una droga muy adictiva y tóxica. Su consumo es causa de deterioro físico y emocional significativos. Cuando hay consumo de cristal, las personas tienden a presentar cambios de humor frecuentes; sufren de insomnio, bajan de peso y se vuelven irritables y violentos.

Además empiezan a desaparecer focos de la casa y los dedos de quienes lo utilizan se empiezan a manchar, debido a que para inhalar la droga se quema en una bombilla.

La recomendación principal es que padres y madres estén al pendiente de sus hijas e hijos y ante cualquier señal de alarma, soliciten el apoyo de los centros especializados.

CIJ Laguna de Durango se ubica en avenida Matamoros No. 336 Sur, entre Calle Abasolo y Bravo, colonia Centro. El teléfono es 725 00 90.