Acepta Kim Jong-un invitación de Trump para reunión

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aceptó la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reunirse en la Zona Desmilitarizada en la frontera que divide a las dos coreas.

Según información del diario estadounidense The New York Times, el presidente Trump señaló que Kim Jong-un aceptó de último minuto la invitación que le realizó desde Osaka, Japón durante la cumbre del G20.

Cabe señalar que el encuentro en la Zona Desmilitarizada se trata de un "saludo", según informó Trump días anteriores y no una negociación, no obstante permitirá avivar las negociaciones que no llegaron a un acuerdo en Hanói, Vietnam, en febrero.

Moon elogió a los dos líderes por "ser tan valientes" para celebrar la reunión y dijo: "Espero que el presidente Trump pase a la historia como el presidente que logró la paz en la península coreana".

Trump dijo que esperaba con interés reunirse con Kim, pero también trató de reducir las expectativas, afirmando que sería un encuentro "muy corto", dijo. "Prácticamente un apretón de manos, pero está bien. Un apretón de manos significa mucho".

Los representantes de los tres países pasaron la mañana del domingo trabajando en los detalles logísticos y de seguridad, dijo Trump durante una presentación previa con Moon.