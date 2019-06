Exhibe Canaco alza en cobros de CFE

De pagar dos mil pesos al mes por concepto de energía eléctrica, se elevó el recibo a 55 mil pesos, esto en un comercio agremiado a la Canaco. Al menos se han registrado cuatro casos de este tipo, por lo que la Cámara ha tenido que buscar acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para verificar las cuentas a estos negocios.

León Reyes Rosales, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Gómez Palacio, dijo que los negocios cubren el adeudo correspondiente, pero tras una verificación de la lectura en los medidores, se regresa el monto que fue cobrado de más a los comerciantes.

En este sentido, el dirigente consideró que ha existido buena voluntad de las partes para lograr los acuerdos, sin embargo desconoció a qué se deben estos incrementos desproporcionados que se han registrado en algunos lugares.

"Se han podido hacer las aclaraciones y se han resuelto los casos, no sabemos a qué se debió este aumento, incluso la Comisión Federal de Electricidad, en su nueva forma de trabajo, tiene sectorizadas las cargas, entonces ellos mismos se dan cuenta de que no es posible que se haya absorbido tanta carga en ese sector si no está capacitado para tanto", explicó.

El titular de la Canaco consideró que las tarifas de la CFE en la actualidad son muy altas, lo que atribuyó a que ha dejado de ser propiedad de la Nación y ahora es un organismo descentralizado, que tiene cinco divisiones y se le han otorgado atribuciones, pero ello también ha generado quejas respecto a los aumentos en las tarifas por parte de los agremiados.

Refirió que, a nivel nacional, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), ha hecho pronunciamientos en este sentido y se busca que se reduzcan las tarifas que se cobran a este sector, por considerarlas altas.

Reyes Rosales dijo que ha acudido como representante de los comerciantes a dialogar con la Comisión para establecer que no se encuentran de acuerdo con esta situación y se envían supervisores que verifican los medidores, pues indicó que en la actualidad la mayoría de estos aparatos son de lectura electrónica.

"Solo llegan a acercar el aparato que ellos traen y así toman la lectura, entonces sí hemos tenido algunas pláticas con subgerentes y gerentes del centro y hemos estado de acuerdo en que van a ir, y sí lo hacen, en la zona de Gómez Palacio hay oficinas y hemos llegado a buenos acuerdos, satisfactorios para el comercio", comentó.