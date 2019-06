En riesgo, personas con trasplante de riñón ante falta de medicamento en ISSSTE

Desde hace mes y medio no hay medicamento en el Hospital General del ISSSTE de Torreón para personas que recibieron un trasplante de riñón. Son alrededor de 50 personas las que se encuentran en espera del medicamento, que es sumamente costoso, por lo que comprarlo por sus medios no es una opción. De no recibir su medicina corren el riesgo de tener complicaciones que los lleven a la muerte, ya que el medicamento es indispensable para evitar el rechazo del órgano trasplantado.

El Siglo de Torreón trató de conocer el motivo por el cual desde hace un mes y medio estos derechohabientes no reciben su medicamento, pero el director, Roque Javier Márquez Robles, no se encontraba en el nosocomio este viernes, según informó el personal administrativo. Mario Cabrera González, esposo de una paciente trasplantada de riñón y miembro de Asociación de Trasplantados de La Laguna A.C., expresó que es indispensable que las personas que reciben un trasplante de riñón tomen sus medicinas, pues la vida va en ello. Actualmente el problema es que no hay medicamentos como Sirolimús, que se usa en combinación con otros medicamentos para prevenir el rechazo de los trasplantes renales (de riñón) al igual que el Ácido Micofenólico. "Los medicamentos los mantienen con vida, ¿por qué no subrogan? ¿Qué le hace el ISSSTE al dinero? Cada vez estamos peor, antes incluso hacían los transplantes aquí, pero desapareció el programa de trasplantes, hace más de dos años que lo quitaron", dijo Márquez. Para Martín Camarillo, quien fue trasplantado hace 10 años, es imposible costear cada uno de los medicamentos, que cuestan alrededor de 5 mil pesos. Pero el retraso en medicamento que corresponde a casos tan delicados no es el único problema para los derechohabientes, pues hay procesos lentos para otros servicios urgentes de los que depende la vida de los pacientes y que también tardan mucho. Por ejemplo, Manuel de Jesús tiene un mes esperando poder concluir con los trámites internos del ISSSTE para trasladar a su esposa al ISSSTE de Monterrey. "Me dicen que hay más gente adelante". Él está desesperado por su esposa, María del Carmen del Río, quien necesita desde hace un mes una cirugía de corazón abierto, de la aorta. "Cada día la veo mas deteriorada. Soy de San Pedro, tardan mucho; sí me atendieron bien en Traslados, pero todavía faltan unos sellos y una cita. Es muy tardado todo en el ISSSTE", dijo Manuel, quien ayer buscaba también al director.