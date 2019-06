Denuncian cuenta bancaria 'hackeada'

Denuncian transportistas que la cuenta bancaria de su empresa fue "hackeada" y se les retiraron 759 mil pesos, por lo que presentarán un recurso legal en contra de la institución.

Joel Acosta Pedroza, representante legal de grupo Joma, empresa de transporte de personal, dijo que la cuenta tiene distintos mecanismos de seguridad que fueron proporcionados por el propio banco, sin embargo, aún así fueron víctima de esta situación.

En este sentido, acudieron a presentar su queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pues hacen responsable al banco de garantizar la seguridad del recurso económico.

Llaman además a quienes hayan atravesado por una situación similar a que se expresen, pues en la propia institución financiera se les indicó que ellos no eran los únicos con este problema.

"Que se unan a esta situación para que se den cuenta de que no nada más nosotros somos víctimas y que no siga pasando esto", dijo, "yo no sé quien sea el responsable, pero para mí es el banco porque es nuestra seguridad de tener ahí el recurso".

Señaló que es cliente de Bancomer desde hace cinco años y que las herramientas de seguridad que les ha brindado el propio banco son el ingreso de un nombre de usuario y contraseña, luego el número de tarjeta y finalmente los números del token móvil, que siempre son distintos. Sin embargo, indicó que la transferencia de recursos se hizo sin que ellos utilizaran estas medidas.

"No soy el único al que le pasó esto, argumentan que no somos los únicos", dijo Acosta Pedroza.

Enrique Soto, abogado de la empresa de transporte de personal, consideró que no se ha respetado el contrato en cuanto al manejo de los lineamientos para las transacciones, por ejemplo, se debe de dar de alta a la persona a quien se hará el depósito, lo que no se respetó en la operación que se realizó y donde se les retiró el efectivo.

"El día 12 de marzo nosotros intentamos hacer algunas transferencias a proveedores y el banco no me da acceso".