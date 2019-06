Retiran permisos por procesos irregulares

El titular de la dirección de Plazas y Mercados de Torreón, Carlos de Lara McGrath, señaló que han retirado tres permisos desde el pasado mes de abril, esto debido a procesos irregulares de subarrendamiento.

El funcionario se refirió a situaciones que ocurrieron en diversos puntos del municipio; uno de los casos en un puesto de la Alameda Zaragoza, en el cual el portador del permiso de operación del local cobraba una renta a un tercero.

Dijo que se trata de situaciones en las que los comerciantes se tratan de aprovechar de la autoridad municipal para obtener un ingreso indebido, situaciones que tratan de detectar a través de operativos constantes en todos los espacios públicos.

"Son varios locales que hemos encontrado, que son arrendados por parte de los permisionarios que no los utilizan y que los rentan, lo mismo aconteció en el bosque o en otras áreas en donde no se cubren los impuestos correspondientes, pero sí los rentan a terceros... En los últimos tres meses hemos detectado tres casos de esos, pero vamos hacia un número mayor; hemos estado haciendo un trabajo también con los puestos fijos aquí en el centro, donde hemos detectado algunos que no están siendo explotados por el permisionario".

De Lara McGrath detalló que el proceso a seguir una vez que se detectan ese tipo de situaciones es levantar un acta oficial para proceder con la suspensión del negocio que se encuentre en el lugar, luego se acude directamente con el permisionario y se le inicia un seguimiento que a la postre significa el retiro del permiso.

El funcionario señaló que el principal objetivo de las acciones de ordenamiento de parte de Plazas y Mercados es "dejar las reglas claras" respecto a lo que se puede hacer en el marco de la actividad comercial en la vía pública, esto contrario a la creencia de ciertos sectores de la sociedad de que se perjudican patrimonios y sustentos familiares.

El titular de Plazas y Mercados anticipó que se encuentra casi lista la propuesta del nuevo reglamento de la dirección, mismo que presentarán en las próximas semanas ante las comisiones correspondientes del cabildo.

Detalló que se trata de un documento en el que buscan regular "en la medida de lo posible" aspectos como los franeleros, los lavacoches, quienes apartan lugares en el centro, aseadores de calzado, tianguis y ambulantes en general.

"Una serie de situaciones que por años o históricamente se han estado pues tolerando dentro de la ciudad, lo que buscamos es que tengamos un ordenamiento, certeza jurídica todas las partes que intervienen en estas actividades", dijo.