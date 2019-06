Anuncia Sapal corte de servicio a morosos

Debido a que en la recta final de la administración de María Luisa González Achem, el Sapal opera con números rojos, a partir de este viernes comenzarán los cortes del servicio de conducción de agua potable en al menos diez colonias de Lerdo.

Gustavo Samaniego Holguín, titular del sistema operador de agua dijo que se trata de una medida "desesperada", que se originó a raíz de que la mayor parte de los morosos desatendiera los programas de descuentos y de que otros usuarios dejaron de pagar de forma puntual.

El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado informó que está captando 20 mil pesos diarios y que de un padrón de 36 mil usuarios que tiene el organismo, anteriormente pagaban 10 mil 800 personas, pero ahora sólo lo hacen 4 mil 200, lo que impacta severamente en sus finanzas.

Además de mantener adeudos históricos que se han vuelto "impagables" con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por concepto de derechos de extracción de agua y con la empresa concesionaria de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, aparte el Sapal tiene que pagar 2 millones 600 mil pesos mensuales por consumo de energía eléctrica, "y ahorita no estoy captando, no he pagado la luz".

Samaniego Holguín dijo que una vez que inicie la suspensión del servicio de agua potable a morosos, espera captar recursos para poder hacer el pago del servicio de energía eléctrica y poder cubrir la nómina del Sapal, que mensualmente asciende a alrededor de dos millones de pesos entre sindicalizados y empleados de confianza.

Recientemente, el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado reconoció que hay muchos adeudos en el Sapal y que "el sistema está desgastado porque viene de diez años para acá desgastado, pero se hace lo que se puede, aquí hay que cumplir con sindicato, con pagos a la CFE, con pago de impuestos, con pago de Infonavit, gasolinas y la recaudación no es buena".

Hasta hace poco y antes de que se aplicara un programa de descuentos a los morosos, la cartera vencida ascendía a cerca de los 97 millones de pesos, siendo alrededor de 25 mil usuarios con rezago.

Gustavo Samaniego Holguín mencionó que esta problemática ha crecido de hace un mes a la fecha, por lo que no descarta que si pese a los cortes de agua sigue la baja captación, se le pida un apoyo transitorio al Ayuntamiento de Lerdo.

"Mi deber de director y el de ella como presidenta municipal, hasta el día que esté, tenemos que buscar una solución, ya le expliqué y le dije lo que voy a hacer", concluyó.