Niegan investigar finanzas de albergues para migrantes en Tabasco

La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tabasco (UIPET) no realiza ninguna investigación a los albergues o casas de migrantes en la entidad, afirmó el gobierno estatal.

El gobernador Adán Augusto López Hernández, expuso que la UIPET no ha intervenido nada, pese al comunicado que esa unidad emitió al respecto la semana pasado 18 de junio, de que coadyuvaría con la Unidad de Inteligencia Financiera federal en detectar operaciones de lavado de dinero en los albergues que dan atención a migrantes en Tabasco.

En entrevista, señaló que no es esa la función de la UIPET, por lo cual dijo desconocer cualquier actuación en ese sentido; "no, que revisen cuál es el campo de actuación en el caso de Tabasco, de la Unidad de Inteligencia Financiera, no tiene nada qué investigar", refirió

De los más de 100 migrantes asegurados ayer en un motel en las afueras de Villahermosa, comentó que ya el Instituto Nacional de Migración (INM) se hace cargo de su situación.

Al respecto, indicó que ya hay una campaña de difusión en acuerdo con los hoteleros de “Hospédate, pero identifícate”, de quienes lleguen a solicitar una habitación de hotel o de motel.

En relación a la recepción de solicitudes de empleo para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Paraíso, expuso que se ampliará una semana más el plazo y desde el 3 de junio a la fecha se han recibido unas 35 mil peticiones.

Esas solicitudes, mencionó, se entregarán a la Secretaría de Energía (Sener) y a las empresas que resulten ganadoras, quienes harán la selección.