Alistan segunda parte de Sexo, pudor y lágrimas, 20 años después

Mónica Dionne aún no lee el guión de "Sexo, pudor y lágrimas", 20 años después, pero está feliz de volverse a reunir con el elenco original que, en 1999, cimbró la taquilla mexicana, un proyecto que está a punto de concretarse.

El productor Matthías Ehrenberg, comenta, ya le escribió para que esté atenta y retome el personaje de "María", una mujer de carácter fuerte que en la primera entrega, sale del país.

"No es un remake y me parece interesante porque a mí sí me gustaría saber qué les pasó dos décadas después a estos personajes", señala.

"El chiste de esto es que seamos quienes estuvimos en esa ocasión", agrega.

El proyecto tomó fuerza al recibir, hace unos días, los beneficios del Eficine, estímulo fiscal que permite a personas morales destinar el 10 por ciento de su ISR a la producción de filmes.

"Sexo, pudor y lágrimas", dirigida por Antonio Serrano, autor original de lo que primero fue obra de teatro, fue protagonizada por Cecilia Suárez, Susana Zabaleta y Dionne, junto con Demian Bichir y Victor Hugo Martin.

Durante su corrida comercial permaneció más de medio año en salas, superando los 5 millones de espectadores. El tema musical principal fue creado por Aleks Syntek.