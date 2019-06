Abogado de Lozoya, apoderado legal del fiscal Gertz Manero

Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, reconoció que tiene una amistad de años con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y es además su apoderado legal, pero descartó que esta situación sea un conflicto de interés.

Durante la conferencia de prensa que ofreció en la Ciudad de México este miércoles, Coello Trejo explicó que hace cinco años apoyó a Gertz Manero, le dio un poder para trabajar como su abogado y apoyarlo en el secuestro de su hermano, Federico Gertz Manero.

Federico, explicó el polémico abogado, estaba “prácticamente secuestrado” por su concubina, quien es la abuela de Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México.

Las condiciones de la víctima eran tan deplorables que después de ser rescatado terminó perdiendo la vida, por lo que se acusó a la abuela de Del Mazo de homicidio, pero la ley la favoreció y cuando Coello Trejo llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Gertz Manero le pidió dejar el caso, pero no le revocó el poder legal.

Coello Trejo es el abogado defensor de Emilio Lozoya, quien es buscado por la Fiscalía que encabeza Gertz Manero por la compra presuntamente fraudulenta de una planta de fertilizantes cuando fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Esto no causa ningún conflicto de intereses; en el libre ejercicio de mi profesión yo puedo ser contratado para actuar conforme a derecho. Respeto mucho al doctor Gertz”, señaló Coello Trejo.

Respecto a su papel como abogado del actual fiscal, explicó “sí fui y, si él me lo pide, seguiré siendo su apoderado, pero ¿dónde está el conflicto de intereses? Imagínense si yo tuviera que renunciar a todos los asuntos que llevo en la Fiscalía General de la Nación porque el doctor Gertz es mi amigo o porque soy su apoderado.

“No existe ningún conflicto de intereses, y que quede claro, no me enfrento contra el fiscal, me enfrento contra las injusticias del Ministerio Público de la Federación”, dijo el abogado de Lozoya… y de Gertz Manero.