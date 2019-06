Lagunero pone su toque a banda

Nacida en la Ciudad de México hace casi cinco años la agrupación de nombre Midnight Generation comenzó gracias a la visión del lagunero David González, mejor conocido como "Gabacho", y el chihuahuense Fernando Mares.

Se conocieron tocando en una banda de rock que era apadrinada por uno de los creadores de la banda The Ramones, pero desapareció. Fue entonces que el baterista oriundo de Torreón fue invitado por su antiguo compañero de grupo creando un nuevo proyecto, al que más tarde se uniría Mauricio Mares como guitarrista y compositor; proyecto que les permitiría explorar al máximo sus capacidades de composición, ejecución, presentación y su facultad creativa.

Fue así como la banda lanzó su primer EP en 2016. No pasó mucho tiempo antes de que su propuesta fuera reconocida; una de sus canciones, Young Girl, fue agregada a una lista de Spotify recibiendo más de tres mil reproducciones en menos de dos semanas, con esto los dos pioneros de Midnight Generation recibieron el primer gran impulso de muchos que tendrían.

Su música rompe por completo con el esquema de lo establecido al pensar en una banda mexicana actual o en rock en español, debido a que se encuentran influenciados por la música actual de bandas que admiran como Chromeo, Parcels, Jungle y Tame impala, aparte de una fuerte influencia en punk, disco, electrónica e incluso música techno.

El distintivo y único género al que la banda se apegó podría ser clasificado como "retro- disco -pop". Al trazar este proyecto, los integrantes aseguraron en entrevista con El Siglo de Torreón que no tenían idea de que fuera posible estar en la posición que se encuentran hoy en día.

"No nos imaginábamos de qué forma nos podíamos promocionar, no sabíamos de mercadotecnia ni nada; hicimos música que nos gusta, la sacamos y que la escuchara quien pudiera. No pensamos en el negocio de la música", aseguró Fernando Mares.

Actualmente la banda tiene aproximadamente 81 mil 858 reproducciones mensuales en Spotify, viajan por el país presentando su música y son invitados a importantes presentaciones como el Hellow Festival en Monterrey. Pero para David, Mauricio y Fernando esto aún se siente como el inicio de lo que desean alcanzar.

Los tres jóvenes comparten la composición de sus temas musicales y en ella priorizan mantener la atmósfera de la década de los setenta.

Disfrutan rescatar la vibra que transmitían los artistas de la mencionada década al componer funk y soul descargando fuertes pasados en la música que se generaba.

Midnight Generation gusta de crear música con inspiración variada en la que se distinguen sonidos disco y funk modernizados con sonidos y técnicas actuales como el techno y la electrónica.

En estos casi cinco años la banda ha tenido obstáculos y complicaciones para llegar hasta donde están, recientemente la más recordable fue un robo que sufrieron de su material de trabajo por la irresponsabilidad de una agencia en el pasado Mercedes Fashion Week de la Ciudad de México en la que alguien entró a su backstage a robar.

Sin embargo, los tres integrantes lo toman como una experiencia de aprendizaje, "realmente intentamos tomarlo como que a todos los buenos artistas les han pasado cosas así aprendimos que siempre hay que tener respaldos de nuestra música, a cuidar nuestras cosas y a tener cuidado", aseguraron en la charla.

Después de la desagradable experiencia y del aprendizaje que les trajo estuvieron de vuelta con su música en tres semanas, demostrando por qué es que esta banda se mantiene en crecimiento.