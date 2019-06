Le exige a AMLO cumplir

La actriz y activista social Vanessa Bauche exigió a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que asuma su compromiso con los pueblos indígenas, luego de que en diciembre de 2018 recibió el Bastón de Mando como símbolo de apoyo a este segmento de la población.

"Le pido que asuma la responsabilidad que le otorga el Bastón de Mando.

Al comprometerse públicamente con todos nosotros, dijo que la prioridad serían nuestros pueblos y raíces indígenas.

Lo único que le pido es que cumpla con lo que ofreció", expresó Bauche en entrevista.

El 1 de diciembre del año pasado, ya como jefe del ejecutivo de este país, AMLO recibió el Bastón de Mando de parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI.

"Aquí está el Bastón de Mando, el símbolo con el que usted conducirá a nuestro pueblo.

Queremos recordarle que deseamos ser tomados en cuenta en sus planes de estos seis años", le dijo una de las indígenas, aquel primero de diciembre.

En 2006, recibió otro Bastón de Mando que le entregaron los indígenas de Metlatónoc, Guerrero.

Al respecto, Bauche apuntó: "No sé cuántos lleva, pero no son de colección, no son accesorios, es un anillo de compromiso que significa casarse con nuestra raíz. Si no nos vemos y nos recuperamos, no habrá manera de salir adelante como país y al respecto veo mucha indiferencia e ignorancia".

Vanessa Bauche al igual que la actriz Adriana Barraza, recibió el Bastón de Mando de parte de la Gubernatura Nacional Indígena como Embajadora por la Paz de las 68 lenguas maternas.

En su función como activista social, la actriz ha luchado por la soberanía alimentaria y en contra de los transgénicos.

También participó en la campaña Sin maíz no hay país. Asimismo, defiende los derechos de las mujeres y la no discriminación, entre otras causas.

"El Bastón de Mando no es un accesorio ni un premio, es la invitación a refrendar un compromiso para comulgar con los intereses y necesidades de nuestros pueblos originales, de nuestras lenguas maternas, a fin de visibilizar su riqueza y su grandeza.

Sobre todo, se trata de analizar cuáles son las necesidades en este momento", dijo Bauche.

Recordó que hace tiempo participó en un proyecto de extensionismo holístico en el que analizó que muchos de los campesinos de los pueblos originarios no aceptan las nuevas tecnologías, por lo que no saben cómo mantener fértil la tierra, aunado a que deben lidiar con intermediarios como los "coyotes".

"Me parece injusto que ocho meses de siembra y cosecha equivalgan a un costal de maíz de 40 kilos que te pagan en 20 pesos, cuando un vasito de esquites te lo sorrajan en 30 pesos, eso no tiene lógica.

Hay muchas cosas que no están bien", apuntó la actriz.

La protagonista de filmes como Amores perros (1999) y Digna: hasta el último aliento (2002), entre otros, mencionó que con la encomienda que le hace el Gobierno Nacional Indígena buscará que los campesinos acepten las nuevas tecnologías para la reactivación del campo.

"Me importa mucho que en vez de fracturarse la comunicación entre nuestros pueblos, se unifique de alguna manera.

Si la maestra Barraza y yo podemos ayudar a que haya un diálogo, un entendimiento y puentes para transmitirles mensajes a muchas instancias, lo haremos". Está convencida de que si se voltean a ver las raíces y al pueblo, si se fortalecen y robustecen las industrias, textiles, gastronómicas y artísticas en términos de arte indígena, se tendrá un camino de prosperidad a corto, mediano y largo plazo.

"De otra manera no hay ninguna sociedad que haya podido evolucionar a costa del olvido y el abandono de sus raíces.

En México son más de 30 millones de personas en pobreza y muchos de ellos son nuestros pueblos originarios y no hay razón de ser.

Sobre todo, porque se trata de un país inmensamente rico en todo, en donde avientas una semilla y crece algo" aseguró la actriz.

Consideró que muchas cosas se pueden resolver de haber voluntad política.

"El problema es que aquí siempre triunfan y desconocen. A los administradores se les olvida que están para servirnos y no al revés".

Su carrera

Vanessa Bauche ha participado en las siguientes películas:

=> Al otro lado.

=> Los tres entierros de Melquiades Estrada.

=> Un amor silencioso.

=> De la calle.

=> Amores perros.

=> Un dulce olor a muerte.

=> Un embrujo.

=> El día y la noche.

=> La muchacha.

=> Hasta Morir.