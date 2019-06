Plantean cobros por banquetas en predial

Sergio Lara, secretario del ayuntamiento de Torreón, afirmó que el cobro por los arreglos en las banquetas dañadas en el municipio se podría hacer a través del impuesto predial.

Se refirió al anuncio que realizó el alcalde respecto a la mejora urbana en la ciudad, en el que dijo que podrían arreglar las banquetas y luego cobrar las obras con facilidades.

"Esperemos nosotros en primer término que la gente se concientice, a nadie le gusta tener su propiedad en mal estado, como mencionó el alcalde; muchos de ellos ni siquiera saben de la obligación que tienen... La primera parte del programa que arranca hoy (miércoles) es la invitación, es exhortarlos en un tiempo pertinente, en el cual se les invita a que tomen las acciones necesarias".

Lara Galván señaló que, en cuanto al marco legal que regula ese tipo de medidas de parte de las autoridades municipales, "no hay ningún problema", pero aceptó que el cobro por las obras en las banquetas se puede hacer directamente en el predial de los usuarios.

"Se puede llevar a cabo ese cobro y se tendría que hacer en el año entrante, a través del propio impuesto predial, se pudiera hacer eso o se puede implementar también un convenio en el cual el propio propietario pues puede estar llevando a cabo los pagos correspondientes", señaló el secretario del ayuntamiento.

Por su parte, el regidor de la bancada del PRI, Antonio Gutiérrez Jardón, afirmó que las obras son positivas, pero "no deben hacerse al chaleco", ya que se debe tener respeto por la ciudadanía.

"Si verdaderamente se quiere una suma al trabajo por Torreón, debe haber incentivos donde el municipio le ponga una parte como acto de buena voluntad y no solo acudir a decirles que hay un rescate; son obras necesarias, pero no al 'chaleco', no estamos de acuerdo con esas formas", señaló Gutiérrez Jardón.