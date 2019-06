Trabajo tenemos mucho: taxistas

Transportistas de La Laguna de Durango en modalidad de taxi dicen que pese a la llegada de la empresa Uber a la región "trabajo tenemos mucho", y que aunque enfrentan un proceso de modernización, no es necesario emplear las plataformas digitales que utilizan las Empresas Redes de Transporte, puesto que la mayoría de los choferes tiene teléfono celular y se comunican con los usuarios por medio de las redes sociales.

"Y aparte que nosotros tenemos también el sistema de radio, también por ahí nos comunicamos", señaló Víctor Manuel Sánchez Pulido, presidente de la Unión Regional de Sindicatos de Transportistas (Ursitran) en la Comarca Lagunera, que da cobertura a unos 4 mil taxis.

Comentó que la mayor parte de los operadores de Uber ya fueron taxistas "y son taxistas que nosotros hemos ido despidiendo de nuestras unidades por los malos manejos, por el mal comportamiento; por eso nosotros los vemos luego luego y sabemos que andan en un Uber, son gente que ya anduvo en unidades de nosotros, nosotros mismos los desechamos".

Indicó que tiene mucho que ver la zona conurbada porque "la gente los agarra en Coahuila y se brincan a Durango, por eso sí los vemos aquí. Afortunadamente las unidades que tenemos ahorita han sido suficientes y gracias a Dios que la sociedad gomezpalatina nos ha respondido; trabajo tenemos mucho".

Indicó que dentro del proceso de modernización de las unidades del transporte público las agencias automotrices les han estado otorgando facilidades de crédito porque "nadie nos patrocina".

Fue el pasado mes de abril cuando la empresa Uber comenzó a prestar el servicio de transporte privado en La Laguna de Durango, después de que hace casi tres años trató de incursionar y desistió al considerar que no había las garantías para los socios conductores, luego de que instancias estatales les advirtieron con encarcelarlos por carecer de concesión.

En ese entonces, el subdirector de Transporte en la Comarca Lagunera, Armando Ramírez Barley, dijo que aún no existe autorización para que opere esta ni otra empresa de transporte privado mediante aplicación móvil.

Por ese motivo, la dependencia instruyó al personal de inspección vigilar las entradas y salidas a la ciudad con la intención de detectar la presencia de los choferes y sancionarlos como establece la ley.

Sobre la presencia de Uber en la región, Sánchez Pulido agregó que: "Ellos no cumplen con la ley, los van a seguir molestando y si no quieren que los molesten tienen que sujetarse a la ley porque es un servicio que lo están cobrando de la manera que sea, con tarjeta o sin tarjeta y eso se llama servicio público. No es una irregularidad como dicen ellos, es una ilegalidad", afirmó.