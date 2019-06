Persisten molestias por falla en sistema

Por segundo día consecutivo la presidencia municipal de Torreón siguió con el sistema de cobros colapsado.

Desde las 08:30 horas del miércoles los ciudadanos que acudieron a realizar diversos trámites se encontraron con cajas abiertas, pero con la noticia de que otra vez los cobros no se estaban realizando por falta de sistema.

Las empleadas y empleados municipales les indicaban que solamente estaban disponibles "ciertos servicios" a través del área de Garantías y de las oficinas del Tribunal de Justicia Municipal, en caso de alguna duda se les canalizaba directamente al módulo de entrada del edificio de presidencia.

"No estamos cobrando nada, es que no hay forma de hacerlo aquí, allá en Garantías sí hay atención", indicó una de las cajeras a un grupo de personas que molestas se acercaron al mostrador.

"Ya van dos días que pierdo, tengo que hacer un negocio y no puedo estar dando vueltas por culpa de estas personas, no puede ser que no estén preparados para cuando pasen cosas así", señaló María de Jesús Ibarra, quien además se apoyaba en un bastón por problemas de salud.

Sin embargo fue en Garantías donde la tensión por la tardanza en el servicio generó desorden. A la entrada los empleados del departamento informaban a la gente que iba por documentos o placas aseguradas recientemente que sus trámites no se podían realizar por la falta del registro electrónico.

Los reclamos hacia el personal eran constantes, incluso hacia el jefe de la oficina, Alberto Gerardo Morales, quien en un momento de molestia lanzó gritos y lenguaje ofensivo hacia representantes de El Siglo de Torreón que cubrían la situación.

Por su parte, la dirección de Informática señaló que las fallas ocurrieron debido a una variación en la corriente eléctrica que generó el colapso de un servidor, situación que comenzó desde el pasado domingo y que finalmente dejó sin sistema de cobros a la presidencia desde el martes.

"No tuvimos problemas de apagón, pero las altas y los picos de voltaje afectan cualquier equipo electrónico, las plantas de luz funcionan muy bien, pero obviamente los demás equipos locales ya no pudieron trabajar... Fue un apagón, pero viene precedido de una alta o una baja considerable del voltaje, eso fue el domingo, se nos dañó un servidor", señaló Yadir Ángel Estrada, titular de Informática.

El funcionario afirmó que desde el mismo martes trabajan en restablecer el servidor afectado y ligarlo a la base de datos, proceso que debió estar listo el mismo miércoles, para garantizar su funcionamiento regular para este jueves en la mañana.

Señaló además que tomarán otras medidas para que la situación no vuelva a suceder, se busca principalmente la adquisición de equipo nuevo de servidores, de tal forma que se cuente con un almacenamiento suficiente.

"No debe de volver a suceder; no, efectivamente", aseguró Yadir Ángel Estrada.