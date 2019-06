Van por mejoramiento de imagen urbana

Fue anunciado el inicio de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Torreón y la iniciativa privada para el mejoramiento de la imagen urbana.

En evento realizado en el Paseo Morelos durante el miércoles en la mañana, el alcalde Jorge Zermeño afirmó que se trata de acciones conjuntas que buscan mejorar aspectos como las fachadas de los inmuebles, las banquetas y las áreas exclusivas para la vegetación.

Indicó que iniciaron formalmente con obras de mejora en las banquetas del sector Centro, esto a las afueras de la iglesia del Perpetuo Socorro en Juárez y Falcón, sitio en el que se han registrado algunos incidentes debido a huecos o desniveles en el piso.

"Vamos a empezar a hacer un recorrido, a notificar a la gente si quiere arreglar su banqueta, y si no, se la vamos a arreglar y se la vamos a cobrar y le vamos a dar facilidades, pero vamos a empezar a arreglar las banquetas porque la ciudad lo requiere, mucha gente no lo hace no porque no tenga dinero, sino porque no saben ni a quién contratar, ni cómo le hacen, ni siquiera saben que tienen la obligación de arreglar su banqueta", señaló Zermeño, quien reiteró que se trata de una "obligación ciudadana".

Detalló que en el convenio participan organismos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón (CPUT) e incluso la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Torreón.

Dentro de los acuerdos las autoridades municipales se comprometen a integrar a "todos los constructores" para que, calle por calle, se trabaje en la nivelación de los suelos, se coloque concreto pulido y cuadros con diseño tradicional de 50 centímetros, en el caso de las banquetas que tengan mosaicos se les dará una rehabilitación como corresponda.

El director de Obras Públicas, Tomás Galván, señaló que se iniciará con el sector centro, mismo que cuenta con alrededor de 300 mil metros cuadrados de banquetas, de los cuales un 40 por ciento luce daños de algún tipo.

Durante el evento el alcalde anticipó que en las próximas semanas la mejora a la imagen del Centro "será mayor", pues se concretará la renovación del Hotel Galicia, que en adelante será un "hotel boutique", además de la rehabilitación de un hotel que hasta este año estaba inutilizado.

También mencionó la posibilidad de que se concrete otra inversión "importante" para Torreón, aunque no brindó mayores detalles al respecto.