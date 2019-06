Leyes secundarias de reforma educativa 'tienen línea', acusa CNTE

Un grupo de seis profesores, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), interrumpieron la audiencia pública donde se analiza la Ley General de Educación; acusaron que las leyes secundarias de la reforma educativa "tienen línea" y "están planchadas".

Al grito de "¡aquí y ahora con la Coordinadora!", los maestros también reclamaron que en las audiencias, que se llevan a cabo desde el lunes en la Cámara de Diputados, han visto las participaciones tendenciosas a atender las peticiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En entrevista posterior, dos de ellos, originarios de Guerrero, no descartaron organizar movilizaciones regionales, incluso una nacional, si en las leyes secundarias no se respetan las exigencias de los docentes y se destaca el derecho de los niños a una educación que incluya el estudio de las humanidades.

Julio César Moyao Gaspar señaló que no ven discusión en las audiencias, y dijo que se sintieron "indignados" porque tampoco ha habido representación de padres de familia, de alumnos de escuelas normales, ni de docentes rurales o de zonas indígenas.

"Es cierto, se nos dio la oportunidad de participar en una ponencia, pero vemos que nuestras propuestas no hicieron eco. Vemos, desde ayer, que 90% de las participaciones traen línea, donde se ve un contubernio entre el SNTE y la Secretaría de Educación Pública", dijo.

Marcelo Hernández Soto añadió que tienen pensada una movilización abierta. "Ya sea nacional o regional, estamos esperando todas esas decisiones. Es un mes, pero lo que vemos son intereses", explicó.

En la audiencia, la presidenta de la Comisión de Educación en San Lázaro, Adela Piña Bernal, destacó que se garantizó un lugar a todos quienes se inscribieron a las audiencias públicas, a través del micrositio que habilitó la Cámara de Diputados.

"Es lamentable la decisión de algunos compañeros de la Coordinadora, de que no hayan querido participar [pero] esto no es una simulación, yo no estaría horas sentada si no fuera un asunto serio. Estamos recabando propuestas que a lo mejor no a todos nos gustan, pero tenemos que respetarnos en nuestra diversidad", señaló.