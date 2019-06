Falla en software afecta a ciudadanos

La presidencia municipal sufrió una falla generalizada en sus sistemas de software desde el martes en la mañana, situación que afectó a cientos de usuarios que acudieron desde temprano a realizar diversos trámites.

Aunque gran parte del desorden se concentró principalmente en el área de Garantías, la falta de sistema digital de cobros y trámites también generó afectaciones entre quienes tuvieron que acudir a cajas de la planta baja, a realizar trámites en las diversas direcciones e incluso en oficinas de otras dependencias.

"Me quitaron mi placa antier, ahorita me están diciendo que no saben si ya está registrada y no me aseguran que me la entreguen hoy, no es mi problema que se les caiga el sistema, si es necesario yo les ayudo a buscarla, no tengo el tiempo de estar viniendo dos días seguidos para resolver esto", reclamó molesto Rafael Martínez, quien esperaba en la fila de Garantías durante la mañana de este martes.

Precisamente la falta de sistema en Garantías provocó que se cerrara el sistema de pagos en vehículo, lo que causó que las filas de ciudadanos en las oficinas salieran por momentos hasta el estacionamiento.

Para tratar de disminuir la cantidad de gente esperando, una empleada del área avisaba que precisamente las personas con documentos o placas recogidos en las últimas 48 horas eran "complicadas de encontrar".

"Si se quiere quedar y arriesgarse, usted sabe", señalaba a los presentes la trabajadora.

En la zona de cajas las trabajadoras del municipio informaron a los ciudadanos que se recibirían pagos, pero solo se entregaban recibos manuscritos, siendo tentativamente hasta este miércoles cuando se registre el pago o el trámite en cuestión, posiblemente hasta después de las nueve de la mañana.

"Así no me sirve, yo tengo que hacer un trámite de mi casa y necesito el recibo impreso del predial, mejor vengo mañana... Está muy mal que no estén preparados para algo así", lamentó la señora Mirna Guajardo.

El ayuntamiento de Torreón precisó durante el mismo martes que ya se trabajaba para restablecer todos los sistemas en el transcurso del día, sin embargo, personal de cajas y del área de Garantías indicaron que no sería hasta este miércoles cuando comenzaría a recuperarse el funcionamiento regular del software.

En un comunicado, las autoridades municipales informaron que "el municipio ofrece una disculpa por los inconvenientes que esto pueda generar a los ciudadanos que requieran del servicio".