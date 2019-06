Exigen priorizar proyectos de agua

Un grupo de personas se manifestó a favor de que se destine el recurso del Metrobús a obras de agua potable.

Les acompañaron transportistas con autobuses, que aseguraron que solamente estaban acompañando la marcha como lo hiciera cualquier otro ciudadano.

En la esquina de Miguel Alemán y calle Victoria de Gómez Palacio, se reunieron cerca de 200 personas, quienes aseguraron que la convocatoria se hizo mediante redes sociales.

Muchos de ellos llevaban gorras de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) o sombrillas con el logotipo del partido y, aunque originalmente dijeron que la protesta era en apoyo a los proyectos de agua y a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, conforme avanzaron terminaron por lanzar consignas en contra de la alcaldesa Leticia Herrera Ale.

A las 11:00 horas, los inconformes caminaron por la calle Victoria hasta llegar a la plaza principal, aunque el plan anunciado era pasar por la presidencia municipal y posteriormente seguir hasta la Casa de Gobierno del estado de Durango frente al parque La Jabonera, sin embargo, el calor era agobiante y terminaron antes el recorrido.

"Se hizo una convocatoria a la ciudadanía por el tema del agua y el Hospital de Especialidades, a los que se dio prioridad en la visita del señor presidente, pues los otros temas, como el Metrobús, quedaron en segundo plano, no quiere decir que no sean importantes, sino que hay prioridades y el recurso del fondo metropolitano precisamente está para priorizar y ver necesidades urgentes, y en La Laguna, a sabiendas de todos, es un tema fundamental, el agua está contaminada, no es de buena calidad, entonces sí necesitamos que ahí se apliquen los recursos", dijo Nora Camacho, representante de la Organización Cívica de Izquierda que agrupa a distintas colonias.

Armados con pancartas y lonas con mensajes relativos a la necesidad de contar con mejor y más agua, los ciudadanos fueron escoltados por un grupo de alrededor de 30 autobuses urbanos.

Aunque los transportistas aseguraron que solo acompañarían la manifestación, al término de la misma apoyaron con el traslado de la gente a las colonias e incluso algunos distribuyeron botellas de agua y alimentos entre los participantes.

Camacho dijo que están a favor de que exista un proyecto que beneficie a la población en cuanto a que se brinde agua de calidad y en la cantidad necesaria, mientras que el Metrobús "apenas se está planteando; estamos a favor de las prioridades, como son el agua y la salud".

Los manifestantes aseguraron no estar en contra del Metrobús, pero insistieron en que es necesario que se cuente con prioridades y que el agua es el tema que más interesa a los laguneros.

"Que se haga el Metrobús, pero ahorita no, la ciudad va evolucionando y las necesidades van a ir saliendo", manifestó Camacho.