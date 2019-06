En riesgo, 150 escuelas de no iniciar clases

El inicio del ciclo escolar 2019-2020 está en riesgo en más de 150 escuelas de La Laguna de Durango si se incumple en el pago de los interinatos, amenazan integrantes del Movimiento Magisterial.

El grupo de docentes no ha recibido información de parte de la Secretaría de Educación sobre la nueva fecha del pago dada a conocer el pasado lunes por el titular de la dependencia en el estado, Rubén Calderón, quien declaró que será hasta el 15 de julio cuando se hagan dichos pagos.

"Hoy en la mañana (ayer) leo las notas y veo que el pago será hasta el 15 de julio cuando hay una nómina el 15 y 30 de junio, pareciera que están jugando con nosotros, queremos que nos respeten como profesionales de la educación, eso es lo que nos interesa, entonces, hoy nos enteramos de la declaración del secretario de Educación en el Estado, pero vamos a buscar las formas de seguir exigiendo lo justo", dijo el profesor Enrique Santos.

"Si no se nos paga, no les sorprenda que empecemos con movilizaciones otra vez, se le tiene que dar certeza laboral al compañero, no sabemos si regresemos a clases en el inicio del ciclo, mientras ellos estén jugando a no darnos una respuesta concreta, nosotros tendremos que buscar estrategias de manifestación, siempre consensuado con la base", dijo.

Informó que hay presencia de apoyo al Movimiento Magisterial en 150 escuelas, por lo que serían las que estarían en riesgo de no comenzar el próximo ciclo escolar si la autoridad incumple.

Sobre la reunión sostenida en Durango el lunes con autoridades educativas, dijo que solo dejaron la información relacionada con los pagos pendientes.

Informó que el pago es del trabajo desarrollado por docentes durante el interinato, además de las parte proporcionales correspondiente a lo que marca la ley.

Según el secretario de Educación, son 150 docentes de Durango y Gómez Palacio que no han recibido el pago correspondiente de los interinatos laborados entre 2017 y 2019.

Mientras que de 2014 a 2016 se trata de 211 docentes, los cuales trabajaron 450 semanas.