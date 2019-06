Reciclan en México solo entre 19 y 23 % de desechos

En el aprovechamiento de reciclables valorables como metales, plásticos y cartón, en México se alcanza apenas entre 19 y 23 por ciento del total que se genera, cuando en países como Suiza llega al 96 por ciento, reportó la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer).

En el país la recolección mensual de desechos reciclables se estima en 46 millones de toneladas, quitando la basura orgánica, de las cuales 74 mil empresas recicladoras adheridas a la Conimer se dedican a su aprovechamiento.

El presidente del organismo, Francisco Uriostegui Pineda, refirió que en Suiza se da incluso el lujo de maquilar basura a otros países, en tanto otras naciones como Suecia y Japón alcanzan un reciclaje del 94 y 89 por ciento, respectivamente.

Resaltó que México "está en pañales" en comparación a esos estándares, "pero no por un tema tecnológico sino por exceso de hambre o de pobreza, ya que aquí hay muchas necesidades, las tecnologías que se usan en países desarrollados donde no hay hambre, no es posible aplicarlas aquí".

Por lo tanto, añadió Francisco Uriostegui Pineda que se requiere participar en una cultura de separar, reciclar, aprovechar y generar una economía circular sobre lo que se genera a diario en desechos, "algo que ahora importa a los gobernantes".

En esta cadena productiva, que comienza desde el pepenador hasta el reciclador, expuso previo a una firma de convenios de colaboración con el gobierno estatal de Tabasco, participan cerca de seis millones de personas en todo el país, número que va en aumento por causa del desempleo.