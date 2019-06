Famosos que han retirado su apoyo a AMLO

Si bien algunos han retirado por completo su apoyo al mandatario, otros famosos que confiaron en él critican las políticas públicas con las que ha iniciado su mandato.

Luego de que el gobierno de AMLO anunciara una reducción al sector cultural de 522 millones de pesos, famosos entre ellos Gael García Bernal, Luis Gerardo Méndez y Fernanda Castillo, se manifestaron en contra de dicho ajuste.

Los actores compartieron un video en el que destacan la importancia de la cultura para la sociedad con la premisa "La Cultura es el eje".

Por su parte el actor Diego Luna, preocupado porque el gobierno priorice el medio ambiente, escribió en su mensaje: "Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, no suenan bien".

¿Otros 6 años en donde la agenda de medio ambiente no será prioridad? Se nos acaba el tiempo y no lo quieren entender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, no suenan bien.