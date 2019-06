El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó hoy martes que el tema del Metrobús en la Laguna de Durango fue "manipulado" por los transportistas, quienes buscan que "las cosas sigan igual y que no cambien", además celebró que las autoridades de Coahuila y Durango formen un frente común para sacar adelante el proyecto, ya que "a la Comarca Lagunera se le respeta".

Zermeño señaló que lejos de criticar, busca que los diversos actores de la sociedad civil en la región lagunera "entiendan" la necesidad que se tiene de mejorar en diversos aspectos, incluyendo el de la movilidad urbana a través del proyecto metropolitano del Metrobús.

"Yo creo que la forma con el que el Presidente de la República tomó esta votación, en un mitin, por presiones de los mismos transportistas que manipularon a las personas para hacer lo que hicieron, pues me parece que es muy censurable, hoy sale un desplegado de los diversos transportistas de Gómez Palacio y de Lerdo, donde le dan las gracias al presidente y donde claramente señalan que quieren seguir igual, que las cosas no cambien, que sigan con sus mismas concesiones... aquí lo importante de todo esto es el usuario, lo importante y el centro de todo es la ciudadanía".

Señaló que la mayoría de los ciudadanos buscan que se tenga un mejor transporte público y apegado a la modernidad, además de "no seguir siendo víctimas" de quienes ven por sus propios intereses.

Además advirtió que "a la Comarca Lagunera se le respeta, si no nos respetamos nosotros mismos, no podemos esperar no que vengan de fuera a tomar decisiones al vapor, decisiones demagógicas y manipuladas".