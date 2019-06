Falla en software de presidencia de Torreón fue general

Aunque el departamento de Comunicación Social de Torreón sólo informó sobre fallas en el software del área de Garantías de la Presidencia Municipal durante hoy martes por la mañana, las fallas fueron prácticamente en todos los departamentos, afectando a cientos de usuarios que acudieron desde temprano a realizar diversos trámites.

Aunque gran parte del desorden se concentró precisamente en Garantías, la falta de sistema digital de cobros y trámites también generó afectaciones entre quienes tuvieron que acudir a cajas de la planta baja, a realizar trámites en las diversas direcciones e incluso en las oficinas de regidores.

"Me quitaron mi placa antier, ahorita me están diciendo que no saben si ya está registrada y no me aseguran que me la entreguen hoy, no es mi problema que se les caiga el sistema, si es necesario yo les ayudo a buscarla, no tengo el tiempo de estar viniendo dos días seguidos para resolver esto", reclamó molesto Rafael Martínez, quien esperaba en la fila de Garantías durante la mañana de este martes.

En la zona de cajas, las trabajadoras del Municipio informaron a los ciudadanos que se recibirían pagos, pero sólo se entregaban recibos manuscritos, siendo hasta mañana miércoles cuando se registre el pago o el trámite en cuestión, tentativamente hasta después de las nueve de la mañana.

"Así no me sirve, yo tengo que hacer un trámite de mi casa y necesito el recibo impreso del predial, mejor vengo mañana... está muy mal que no estén preparados para algo así", lamentó la señora Mirna Guajardo.

El Ayuntamiento de Torreón precisó que ya se trabaja para restablecer todos los sistemas en el transcurso del día.