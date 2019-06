Niega AMLO injerencia en operaciones de venta de estaciones de radio

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno haya intervenido en la operación de venta de una estación de radio o cadena radiofónica, ya que aseguró que no busca perjudicar a ningún medio de comunicación.

"Estaba viendo una columna, porque es mi trabajo y tengo que estar pendiente, ya no hay CISEN y no hay reporte de espionaje, que no de inteligencia, donde hablan de que una estación de radio, una cadena, está vendiendo estaciones y que tiene que ver con una operación llevada a cabo desde el gobierno federal, es falso completamente, no nos metemos a la vida interna de los medios", afirmó.

En conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente no dio nombres de la cadena de radio, pero aclaró que no busca perjudicar a ningún medio de comunicación.

Incluso dijo que los medios de comunicación son sagrados, igual la libertad de prensa y busca garantizar todas las expresiones.

"Qué no nos echen la culpa a nosotros. Si a un medio de comunicación ya no le alcanza para pagar a un conductor o columnista, y ya no va a trabajar ese columnista en ese medio, no es por culpa de nosotros y no es porque nos criticaba y por eso lo despiden, no, nunca hemos hecho eso ni lo haríamos", aseveró.

El presidente sostuvo que se reúne con dueños de medios de comunicación pero ni siquiera habla de los excesos, ni las calumnias.

"Además hay que decirlo, hay medios de comunicación a quienes censuran, a quienes trabajan en el periodismo y también hay periodistas que no reciben consigna porque no lo aceptan", subrayó.

Incluso dijo que de 100 columnistas, al menos 45 están constantemente criticando a su gobierno.

Sostuvo que muchos de ellos tenían empleo y cobraban por atacarlo y se convirtió en una fuente para muchos.

"Si éramos como los clientes y eso sigue sucediendo pero ya no tiene ningún efecto les va mal a los periódicos porque es un exceso, además les pagan bastante, más que a los reporteros, ellos se rayan, no es para 'cucarles' pero ellos, los expertos son bien tratados", externó.