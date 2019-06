En vivo: Conferencia de prensa de López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece este martes su habitual conferencia con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

Al inicio de su mensaje, aseguró que hay libertad de expresión, que se puede cuestionar y que se acabó la era de los "intocables".

"No debe de haber intocables, ya se acabó el régimen en el cual no se podía tocar al intocable, es decir no se podía hacer un cuestionamiento, un señalamiento a un juez, un magistrado, un ministro, un gobernador", dijo.

Además, reiteró que ya no está permitida la corrupción en el gobierno y que quienes están señalados por estos asuntos, deberán ser investigados.