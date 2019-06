Rechazan encubrir casos de tortura

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, rechazó que la institución que encabeza haya encubierto tortura en el caso de una persona detenida por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y calificó esa afirmación de falaz.

El ombudsman refutó la aseveración hecha por organizaciones civiles, en el sentido de que el video en el que se aprecia tortura a un detenido por la desaparición de los 43 estudiantes acredita que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable.

"La refuto; no la comparto en lo absoluto; no se apega a la verdad. (...) Esta persona es víctima para nosotros; ahí está en la recomendación, por eso me parece que no debemos de ponerle adjetivos a una conducta que no se apega a lo que la recomendación está señalando", subrayó.

Señaló que en la recomendación sobre la persona se indicó que fue objeto de violación de sus derechos humanos.

"Señalamos que había detención arbitraria, señalamos que había retención ilegal en ponerlo a disposición del Ministerio Público y que con lo que teníamos no llegamos a acreditar el grado de tortura, pero sí de tratos crueles, inhumanos y degradantes", aseveró.

Aclaró que esto no es obstáculo para que se profundice en las indagatorias penales "y eso es lo que vamos a exigir y lo vamos a incorporar en las denuncias penales que estamos por establecer".

Resaltó que además fue la Comisión Nacional la primera en señalar la ruta hacia Huitzuco, que correspondería a lo que está señalando esta persona y nosotros denunciamos.

Pidió que además se investiguen las razones "por las que no nos quisieron proporcionar esa información, toda la información".