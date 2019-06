Desconoce Guatemala plan de desarrollo CA

Guatemala no adoptará por el momento el plan de Desarrollo Integral para Centroamérica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) porque "no lo conocemos", aseguró este lunes la canciller guatemalteca, Sandra Jovel.

En referencia a la puesta en marcha del plan y de sus diferentes iniciativas, Jovel advirtió que "no vamos a adoptar un documento que no conocemos ni vamos a adoptar proyectos en los cuales no estamos de acuerdo o van a beneficiar a otros países y no a nosotros, que es lo que nos conviene".

Sin embargo, la ministra de Relaciones Exteriores aceptó que el proyecto para el desarrollo de Centroamérica se ha trabajado con El Salvador, Honduras y México", pero enfatizó que cada país "lo ha ido trabajando en distinta forma y cada quien lo lleva a distinta velocidad".

Mientras los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de El Salvador, Nayib Bukele, celebraron el inicio de un proyecto de reforestación con una inversión de 30 millones de dólares para generar 20.000 empleos y frenar la migración en la región el pasado jueves, la canciller guatemalteca mencionó que Guatemala está trabajando un plan "directamente con el Gobierno de Estados Unidos".

Con Estados Unidos "es con quien tenemos que trabajar el tema migratorio", sostuvo la funcionaria, y recordó que en la actividad que tuvieron este fin de semana en la frontera sur estadounidense, a la que llegaron las primeras damas de Guatemala y Honduras, Patricia Marroquín y Ana García, respectivamente, "El Salvador no estuvo presente", pese a que "se le hizo la invitación".