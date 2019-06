El 'Tri' se medirá a Costa Rica en cuartos de final

La Selección Mexicana jugará contra Costa Rica el próximo sábado en Houston, por los cuartos de final de la Copa Oro, después de que el equipo tico perdió ayer de manera sorpresiva 2-1 ante Haití para quedar en segundo lugar del grupo B.

Costa Rica no perdía con Haití desde 1967. Resultado sorpresivo, y un muy duro golpe para el técnico Gustavo Matosas, que ahora deberá encarar una prueba de fuego antes de lo esperado.

Costa Rica se fue al frente en el marcador a los 14 minutos, producto de un cabezazo de Álvaro Saborío, que fue ayudado a convertirlo en gol por los defensas haitianos que terminaron por empujar el balón.

Todos pensaban que vendría la goleada del país centroamericano, pero los caribeños poco a poco se fueron haciendo del terreno de juego y el balón.

Al 57', Duckens Nazon metió el gol del empate desde el punto de penalti, en una marcación polémica pero que fue avalada por el silbante.

Llegó la parte final del encuentro y Haití se jugó el todo o nada para tratar de evitar a México y Djimy-Bend Alexis, quien había fallado en el gol tico, resolvió en medio de un mar de piernas al minuto 81.

De esta manera Costa Rica jugará contra México y Haití chocará con Canadá en los cuartos de final.

Regaño. Llamada de atención. Se levantó el tono de voz del "Tata". Gerardo Martino fue muy claro con el equipo mexicano, lo que sucedió ante Martinica no se puede volver a repetir, no lo volverá a tolerar. Ni una sola vez más. Martino les leyó la cartilla a los jugadores nacionales, sobretodo en el tema de la concentración y la aplicación defensiva, porque es muy bonito festejar, anotar muchos goles, pero no es nada agradable recibir tantos.

Y este Tricolor, recibe demasiadas anotaciones. "Se tienen que corregir las cosas que se hicieron mal, aprender de los errores, pero no debe de haber problema, el equipo tiene la humildad para hacerlo", comentó el defensa Carlos Salcedo.

Aunque con Gerardo Martino, la Selección ha marcado 26 goles en siete partidos (para un promedio de 3.8 tantos por juego), le han anotado en nueve ocasiones (1.2 por duelo), Así que está por demás, se debe encontrar el justo equilibrio.

"Sí, claro, debemos buscar la media, aunque el futbol es algo injusto porque los errores en defensa son más notorios que los de arriba. Por ejemplo, si hubiéramos marcado las tres o cuatro que tuvimos, el partido hubiera estado liquidado desde antes, y otra cosa hubiera pasado en la cancha", finalizó el defensa central de los Tigres. Porque no sólo de gol vive la Selección, si el "Tata" quiere tener un verdadero equipo, debe encontrar el equilibrio.