Siguen diferencias sobre Metrobús

Una vez más hubo desacuerdos entre transportistas y autoridades estatales en el tema del Metrobús, ahora ocurrieron durante la reunión que se llevó a cabo en la dirección de Obras Públicas de Torreón.

Fue el lunes al mediodía cuando acudieron a la presidencia municipal los representantes del transporte, de la Secretaría de Infraestructura y de la propia dirección de Obras Públicas de Torreón, la meta era lograr un consenso respecto a las vialidades que es necesario arreglar a través del programa "Vamos a Michas", entre el Gobierno del estado y el Municipio.

No obstante, surgieron diferencias entre las partes nuevamente, principalmente de parte de los transportistas que acusaron a la Secretaría de Infraestructura de no contar con "los datos precisos" respecto al modelo de negocios del proyecto Metrobús, así como la modificación que se realizará a las rutas alimentadoras.

"Es que así no se puede avanzar, cada reunión nos salen con una cosa diferente, no tienen idea de las vialidades que van a abarcar las rutas, no nos han dicho el tipo de unidades que se van a tener... Empezaron a construir y luego quieren hacer un modelo de negocios, están al revés realmente", reclamó José Ángel Cuéllar, quien encabezó a la delegación de transportistas.

El también empresario aceptó que "es muy positiva" la integración a partes iguales del programa "Vamos a Michas", para mejorar el pavimento de las rutas de los autobuses alimentadores, pero ven que se trata de un esfuerzo insuficiente si no se tiene clara la totalidad del proyecto del Metrobús, en el que además "no se ha hecho lo suficiente todavía".

Cuéllar dijo que buscarán una nueva reunión con la Secretaría de Infraestructura tentativamente en la primera semana de julio, pero antes esperan homologar datos sobre las rutas que se tienen entre ambas partes, así como la modalidad y detalles de los cobros a lo largo de todo el recorrido de las unidades.

"Vamos a analizar si dan los datos que tienen ellos con los de nosotros, necesitamos que nos entreguen esos estudios que hicieron y luego nos vamos a reunir, pero sí quiero dejar en claro que tenemos toda la disponibilidad, no es como ellos declaran a la prensa, no somos los que estamos en contra, queremos que se hagan bien las cosas… Sin ese acuerdo no podemos ir para adelante, la cantidad de cobros que se hacen a los usuarios en los diversos puntos debe ser revisada, de otra forma no nos va a dar el modelo de negocios para lo que ellos están planteando".

Respecto a los desacuerdos con los transportistas y la posible nueva reunión con sus representantes, el Órgano Regulador del Transporte Masivo en Coahuila informó que se tuvieron propuestas de áreas a pavimentar de ambas partes.

"Nosotros tenemos ya una propuesta previa, ellos nos hicieron algunas otras que vamos a analizar, no le vamos a mentir a nadie, vamos a darle avance a lo que sea viable, lo que no se pueda pues lo vamos a ir resolviendo con el paso de los meses... se trata de que esto salga adelante", señaló Alfonso Tafoya, titular del Órgano Regulador del Transporte Masivo en Coahuila.