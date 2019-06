Los 'invitan' a firmar renuncias en Sader

Primero fue la Secretaría de Economía, ahora es el personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a quienes se les ha "invitado" a firmar su renuncia, pero sin garantizarles que se les indemnizará de acuerdo a sus años de trabajo en la dependencia.

La amenaza hecha al personal de confianza se realizó este lunes, por lo que se les ha notificado que tienen hasta el 25 de junio para firmar su renuncia, por lo que dejarían de laborar el próximo 30 de junio.

Personal de esta dependencia en la delegación Región Laguna se comunicó con este diario, quienes pidieron no publicar su nombre por temor a represalias, para reportar y lamentar las formas en que se están dando los despidos injustificados al personal de confianza, ya que de acuerdo a la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal son personas que han entrado a laborar con base a una convocatoria y no por recomendaciones.

Indicaron que esto es a nivel nacional y que en la delegación Región Laguna son 45 las personas a quienes se les ha solicitado la invitación correspondiente de renunciar en forma voluntaria, por lo que sólo la mitad de ellos aceptó firmar para no tener problemas y confiar en la promesa de que se les buscará, tal vez, dar su dinero en dos meses o más su indemnización.

Llamaremos "José" a la persona que informó la situación laboral que viven hoy en día todo el personal de servicio de carrera que se encarga de atender al sector agropecuario de la Comarca Lagunera.

Explicó que aunque no hay certeza en que se les indemnizará o no de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la queja principal del personal son las formas en cómo se está conduciendo el Gobierno federal con el personal de servicio de carrera de esta dependencia, ya que señalan que es un despido injustificado el que se realiza y que siempre requieren realizar una capacitación de 40 horas por año para permanecer en el cargo, así como el presentar continuamente exámenes para seguir en el empleo.

Lamentó "José" que el presidente López Obrador quiera correr a todo el personal de confianza de la dependencia, inclusive aquellos que eran sindicalizados y pidieron permiso para ser de confianza.

"Rechazamos la simulación que están haciendo para despedir el personal, todo a través de una "invitación".

Apuntó que de acuerdo a la Ley si hay la intención de despidos, previo se tiene que realizar una reunión del Comité Nacional Técnico para hacerlo. "Hay una amenaza fuerte hoy de renunciar o irse a la demanda".

Citó que el personal que les ha pedido su renuncia les ha dicho que, aunque demanden, no les van a dar nada de dinero porque simplemente no hay dinero para ello. Aseguró que un gran número de áreas que atendían a productores de todo el país y de La Laguna se quedarán acéfalos, aunque dijo que aparentemente sus puestos estaría ocupados por los denominados servidores de la nación, los cuales no tienen experiencia en el puesto.