'Ahora sí se hará el pago el 15 de julio'

El secretario de Educación de Durango, Rubén Calderón Luján, dice que por trámites burocráticos no se pagó interinatos pendientes desde 2014, por lo que ofreció una disculpa y dijo que ahora sí se hará el pago el próximo 15 de julio.

Aunque integrantes del Movimiento Magisterial informaron que se reunirían con la máxima autoridad educativa en el Estado ayer lunes, el titular de la dependencia estatal estuvo en la Región Laguna acompañando al gobernador José Rosas Aispuro en una gira en la que hizo entrega de obras de infraestructura educativa.

Calderón Luján dijo que han tratado de pagar "en tiempo y forma", sin embargo el problema es la falta de recursos.

"Toda la problemática hemos tratado de atenderla, hay unos maestros pendientes del 2014, 2015 y 2016 que el señor gobernador se ofreció a pagar la primera quincena de junio, sin embargo no fue posible; hablé con los líderes de la Sección 35 (del SNTE), les ofrecí un disculpa, fue ajeno al señor gobernador, pero por ahí alguien como siempre, no la pasó, sin embargo, me comprometí con ellos que el día 15 de julio, a más tardar, vamos a ponernos a mano con ellos en esa parte".

En el caso de 2017 a 2019, dijo que están en negociación con el departamento de Gasto Educativo.

"Recursos Humanos está trabajando con Gasto Educativo para que tenga la sensibilidad de dar el recurso porque ya es tiempo trabajado, el señor gobernador es de los que está consciente que si un trabajador ya laboró tenemos que pagar y nosotros coincidimos con él en esa parte", aseguró.

Son 150 docentes de Durango y Gómez Palacio que no han recibido el pago correspondiente de los interinatos laborados entre 2017 y 2019.

Mientras que de 2014 a 2016 se trata de 211 docentes los cuales trabajaron 450 semanas.

"El recurso lo hay, lo que pasa es que ahí fue alguien que trabó la nómina, pero ya estamos trabajando para que antes del día 15 se pague, porque sí está el dinero".

Calderón Luján ofreció una disculpa y pidió paciencia a las y los maestros afectados.

"Sí es un problema que está desde 2014 y estamos a 12 días de que esto se pague, yo creo que es más que suficiente esperar un poquito, lo que sucede es que algo pasó ahí situaciones burocráticas, ofrecí una disculpa a los maestros".

Y es que en una minuta signada el 22 de mayo, el Estado se comprometió a comenzar los pagos pendientes el 31 de mayo y el 15 de junio, lo que no fue cumplido.