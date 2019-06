He decidido retirar mi apoyo a AMLO: Paty Navidad

La intérprete de telenovelas como "La fea más bella" y "Por ella soy Eva" publicó un informe en el que daba cuenta que "lamentablemente mis ideales y convicciones dejaron de coincidir en gran parte con lo que este gobierno está llevando a cabo".

Entre los motivos que dio están que el Gobierno realice lo contrario a lo que se prometió en campaña, en especial lo relacionado con tratados y organismos extranjeros. "He decidido retirar oficialmente mi apoyo el cual de manera espontánea, honesta y desinteresada le brindé en esta plataforma".

Paty Navidad añadió que no obstante seguirá apoyando lo que a su consideración sea en beneficio de México y los mexicanos.

Tras esta publicación la mexicana de 46 años ha dado respuesta a comentarios de sus seguidores que tanto la han apoyado como la han denostado. A los primeros les agradeció su apoyo, pero a los otros les pide que despierten.

"No tenemos que pensar igual y por encima de cualquier gobierno o político, religión o preferencia. Siempre debe estar México, eso nos debe unir siempre", respondió Patricia Navidad a un tuit.

En una de sus últimas publicaciones señaló que dejó de seguir a la mayoría de las personas que apoyan al presidente porque algunos señalaron que todos sus seguidores son gracias a AMLO y otros la bloquearon y bloqueó. "Prefiero tener un seguidor honesto que miles falsos", dijo.

Deje de seguir a la mayoría de #Amlovers porque algunos empezaron a decir que mis seguidores”TODOS” Son gracias a #AMLO y otros por expresar mis desacuerdos en cosas que NO me gustan del gobierno, me bloquearon, también bloquee.Prefiero tener un seguidor honesto que miles falsos.