No cumple 45 % con replaqueo

El 45 por ciento del padrón vehicular de Torreón todavía no cumple con el replaqueo para el cual, asegura Edgardo Ayup, jefe de Control Vehicular, se otorgan a los contribuyentes incluso beneficios como parcialidades.

"Tenemos un 65% en replaqueo, no son los números óptimos que quisiéramos pero estamos haciendo convenios con el resto para facilitar el trámite y que puedan estar en regla", dijo Ayup, quien aseguró que el padrón vehicular en Torreón es de 160 mil contribuyentes.

Respecto a la llamada "fuga" de ingresos por concepto de control vehicular de ciudadanos que plaquean en Gómez Palacio o Lerdo, en el estado de Durango, precisó que esto es verdad a medias.

"Sí hay algo de cierto pero es más mito, sí hay quien lo hace dado que nos encontramos en una zona conurbada pero yo no le llamaría fuga porque también hay gente de Gómez que tiene inversión en Torreón y plaquean aquí", dijo Ayup, quien considera que los incentivos que otorga el gobierno de Durango no se reflejan en un beneficio real para los contribuyentes de Torreón.

"¿Qué es más barato?, 100 pesos, 200 pesos, puede ser pero los servicios que obtienen los ciudadanos de Torreón se realizan con los impuestos que se pagan aquí y si pagan sus impuestos en otra parte son recursos que dejan de aplicarse en acciones de beneficio colectivo en donde viven", dijo Ayup.

En 2018, a nivel estatal, cuyo padrón vehicular es de alrededor de 900 mil vehículos solo cumplieron con el pago de sus Derechos Vehiculares 500 mil contribuyentes.

En Torreón, los trámites son de 8:00 a 15:00 horas de la tarde o en los módulos situados en centros comerciales, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

El funcionario también recordó que actualmente las citas para hacer el trámite se realizan a través de sistemas electrónicos www.pagafacil.gob.mx y ahí vienen los requisitos que deben llevar los interesados y una de las novedades, dijo, es que a través de la app correspondiente que se baja y se instala en el móvil, se puede hacer la cita.

El funcionario estatal dijo que actualmente ya hay mejor organización para la realización de estos trámites para otorgar esa facilidad a los ciudadanos y que acudan.

"Ahorita te tardas 15 minutos máximo en hacer el trámite, ya no se tarda más de media hora y es una facilidad para el contribuyente. Ya no tenemos exageradamente llena la Recaudación y al sacar la cita se indica lo que deben de llevar, quienes van sin cita solo la podemos meter en espacios vacíos de gente que no acudió a la misma", dijo Ayup.