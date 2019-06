Llaman a 'Podemos' a integrarse

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llamó al opositor Unidas Podemos a modificar su postura sobre la propuesta de gobierno de cooperación, toda vez que, afirmó, los socialistas ya se movieron y ahora les toca a ellos, a fin de facilitar la investidura presidencial.

Medios españoles informaron que la propuesta socialista de "gobierno de cooperación" sería en tres niveles y excluye la participación de militantes de Unidas Podemos como titulares de ministerios.

Uno de los ámbitos de ese gobierno de cooperación se enfoca al parlamentario, donde ambos en conjunto alcanzaron 165 diputados en el Congreso, con 123 del PSOE y 42 de Unidas Podemos.

El segundo nivel de cooperación, formula propuesta por el presidente de gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, es respecto de contenidos, con acuerdos para una agenda social, mientras que el tercero se refiere a la representación institucional con funcionarios de Unidas Podemos pero en cargos inferiores al de ministros.

Para los socialistas "cooperación no es lo mismo que coalición" y han argumentado que "no es cuestión de nombres y de vetos personales, que no existen", sino de concepción de su planteamiento político de fondo, informó la agencia Europa Press.

Empero, medios políticos españoles señalan que Sánchez prefiere que Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, quede fuera de los ministerios, por lo que la proclamación del nuevo gobierno sigue pendiente.Tras la llegada de la democracia, el consejo de ministros del gobierno español se ha conformado por ministros de un solo partido. De acuerdo con la tradición parlamentaria europea, los gobiernos de coalición, necesarios cuando un partido no logra la mayoría para gobernar solo, incluyen ministerios a los partidos coaligados.

Para el líder del opositor Partido Popular (PP), Pablo Casado, el gobierno de cooperación impulsado por Sánchez es "un nuevo género parlamentario y administrativo".