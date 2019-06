Se gradúa la hija de Sanz y Jaydy Michel Luis Gerardo pide apoyar la cultura

Manuela, hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, está llenando de orgullo a sus famosos padres, y es que este fin de semana se graduó del bachillerato.

La joven, quien está a punto de cumplir la mayoría de edad, se vistió de toga y birrete para la ceremonia de los diplomas y su orgullosa madre y modelo no dejó pasar la celebración y subió algunas fotos donde se le ve al lado de su hija, con la abuela, y por supuesto, con toda la familia, incluyendo al ex capitán y defensa de la Selección Mexicana y del Barcelona, Rafael Márquez, esposo de Michel.

"Qué orgullo de #MiPrincesa graduada!!!! Eres demasiado hermosa amor mío!!! #Manuela me emocioné tanto verte ahí con tu toga tan feliz y madura! #TeAmo#Felicidades todos estamos orgullosos de ti!", escribió la modelo.

Y a pesar de que el cantautor de Corazón partío y Amiga mía no pudo asistir a la ceremonia porque se encuentra en plena gira de su más reciente material musical titulado "#Eldisco", al menos en el sitio de Michel musicalizó un pequeño video con Y sólo se me ocurre amarte para que no se le olvide a su hija que también es importante para su padre.

Sanz será reconocido en el Paseo de la fama en Hollywood, donde se develará una estrella reconociendo la importancia que ha tenido el ibérico en la música mundial.

ciudad de México.- El actor y productor fílmico Luis Gerardo Méndez considera que la educación y la cultura son pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo de cualquier país, por lo que considera que es de suma importancia apoyar esas áreas.

Añadió que como artista se debe ser más creativo, y si no se cuenta con el dinero necesario, hay que encontrar la manera de seguir trabajando, de seguir difundiendo lo que hacemos todos los mexicanos.

Subrayó que los mexicanos siempre han salido adelante por su creatividad y por saber darle la vuelta a las cosas.

En cuanto al asunto migratorio, el popular intérprete de "Javi Noble" en la película Nosotros los Nobles y "Chava Iglesias" en la serie Club de Cuervos, dijo que "es un tema muy complejo. Es triste de pronto darnos cuenta de que todo lo que exigimos al norte, lo vamos a terminar aplicando en el sur".

Lo anterior, a propósito del reciente acuerdo que México firmó con Estados Unidos, a fin de contener el aumento de migrantes que se dirigen a ese país, tras las amenazas del presidente Donald Trump con imponer aranceles a todos los productos mexicanos.

El histrión, quien este año se encuentra nominado al premio Ariel en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en la cinta Bayoneta, en la que da vida a un boxeador mexicano radicado en Finlandia, se refirió a los recortes presupuestales que se han dado a la cultura en la actual administración.

La 61 ceremonia de los Premios Ariel se realizará hoy, por primera vez, en la Cineteca Nacional, debido a la reducción de recursos.

Al respecto, Méndez expuso: "Es muy importante que en este momento cultural que estamos viviendo en México, celebremos y gritemos lo que estamos haciendo, porque el cine mexicano es festejado y aplaudido en todo el mundo, y aquí lo hacemos a un lado".

Emocionado por su nominación, el histrión se dijo agradecido con la Academia. "Este es el premio consentido porque lo entregan los colegas. Hay pocas cosas tan especiales como que los compañeros de trabajo reconozcan lo que haces y particularmente cuando ya tienen varios años en esta industria".

De igual manera, celebró que estos premios le den un segundo aire a las películas, pues acerca de nuevo a los espectadores con el cine hecho en México.

Luis Gerardo Méndez se disputa el premio con sus colegas Damián Alcázar, por su trabajo en la película De la infancia; Baltimore Beltrán, por Mente revolver; Gael García Bernal, por Museo, y Noé Hernández, por Ocho de cada diez.