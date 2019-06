Obras de drenaje, 'antes de agosto'

Tomás Galván, director de Obras Públicas de Torreón, afirmó que el Ayuntamiento "cumplirá su promesa" de terminar antes de agosto las obras de mejora al drenaje pluvial en el sector sur del municipio, esto de cara a la próxima temporada de lluvias.

El funcionario indicó que las obras están en un proceso "adecuado" y que para la última semana de julio deberán de estar terminadas, esto en beneficio de sectores como La Merced II, Provitec, Roma, División del Norte y Fuentes del Sur, áreas que históricamente se ven afectadas por la falta de un drenaje adecuado cuando ocurren lluvias.

"Tenemos un plazo no mayor a noventa días para que estas obras queden listas, realmente podemos decir que vamos a cumplir, estamos trabajando en eso y no debemos de tener ningún problema para cumplir la promesa que se le hizo a la gente de ahí... son algunos colectores pluviales y líneas de alivio principalmente, cuando lleguen las lluvias se van a ver los resultados de inmediato".

Galván señaló que se trata de una inversión "muy necesaria en ese sector", ya que se trata de una población grande que generalmente quedaba "incluso incomunicada" con las inundaciones.

Al respecto de las obras, vecinos de la colonia División del Norte, exigieron a las autoridades que se les den a conocer mayores detalles directamente, pues temen que con la llegada de nuevas precipitaciones las inundaciones se repitan.

"No se nos ha dado ni una sola visita de atención, estamos hechos a un lado y no vemos que avancen los trabajos, hay máquinas paradas y a veces así se quedan varios días, estamos preocupados porque son nuestras casas, no vemos que estén aprovechando ahorita que el clima lo permite", reclama Juan José Martínez, habitante del sector.

Respecto a las declaraciones de los vecinos de la zona sur, algunos de ellos integrantes del llamado "Frente Ciudadano por Torreón", Galván rechazó que no se les haya dado la atención adecuada en cuanto a sus peticiones de información, aunque aceptó que "entiende" sus preocupaciones sobre la mejora en el drenaje.

"Yo como ciudadano haría lo mismo, pero nada más esa precisión, aquí en lo único que hemos insistido mucho con ellos, cuando ha habido algún cuestionamiento pues fuerte, no nos inquieta que sea fuerte, nada más sí estamos precisando que se están atendiendo, se han atendido, porque por ahí alguien comentaba eso, en lo absoluto, hay evidencias, se están atendiendo".

Galván detalló que, ejemplo de que han priorizado este tipo de obras de drenaje en el municipio es que, de las 30 acciones de obra de ese tipo, 18 corresponden a esos sectores.

"No es desatender el resto de la ciudad, pero sí pensamos que hemos tenido avances, prueba de ello son las lluvias que se registraron a inicios de junio y pues ahí está, no se han registrado ya esas mismas inundaciones de antes", señaló Tomás Galván.