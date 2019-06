Sin fecha para Centro de Salud Mental

No hay fecha para concretar el Centro Temporal de Atención a Salud Mental y Adultos Mayores porque el DIF Municipal se encuentra en espera de un dictamen que indique si la estructura (carpa) está o no en buen estado luego de haber sido guardada por el contratista.

La obra inició en julio del año pasado y se ha retrasado. "Desde el año pasado teníamos en mente hacer un centro de atención inmediata para salud mental y geriátrica pero nos topamos con una situación ajena a nosotros pues el contratista ya pagado es que el que tenía que montar esa estructura", dijo Astrid Casale, presidenta del DIF Torreón.

Casale informó que fue de la administración antepasada cuando se contrató al encargado de dicha estructura o carpa.

"Contando de que la administración pasada también fue de mi marido y el contratista levantó la estructura, la resguardó y él tenía la instrucción de montarla donde se requiriera en el momento dado, finalmente a golpes y sombrerazos conseguimos que finalmente ya pudieran actuar para lo de la estructura que ya está montada pero nos comentan que no saben en qué estado está la estructura", dijo la presidenta honoraria.

Dijo que además la estructura era la de un casino ubicado por la vialidad Sertoma a la cual se le harían adecuaciones.

"Pero nos estamos topando con eso, no tengo intención ni de ocultar esto ni molestar a nadie. Es una superficie grande", dijo la autoridad quien aseguró que la idea con este centro era poder cumplir con los protocolos que deben en el caso de personas con problemas de salud mental o personas de la tercera edad.

"Para que no se repitiera lo de la señora María de mandarla a Seguridad Pública, sí hay un protocolo que no seguimos y no lo seguimos porque no tenemos a donde mandarlos. La idea es contar con él para tener instalaciones, algunos cuartos para contener a las personas mientras las canalizamos", aseguró. No obstante el DIF Municipal hasta el momento desconoce si por parte del Ayuntamiento se exigieron fianzas o si hay alguna demanda.

"Creo que ese contrato estuvo muy bien pensado de manera tal que no obtuviera el encargado ninguna responsabilidad, no tengo el contrato físicamente ni soy abogado, pero desde el momento que la estructura está resguardada por él para él instalarla y no hay cuidado alguno y si ya se le pagó pero está en mal estado pues... Y son millones lo que costó", aseguró.

Comentó que el DIF no tiene presupuesto para esto. "Es esperar y ver qué podemos hacer y en un momento dado si no funciona habrá que cotizar otra y ver si no nos rebasa mucho porque no lo teníamos contemplado", dijo Casale, quien también aseguró que se encuentra en espera de que se haga una inspección y un dictamen correspondiente de la estructura.

"Porque no nos podemos arriesgar a que pase algo, es una responsabilidad sumamente grande", dijo.