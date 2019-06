Tri busca cerrar con paso perfecto ante Martinica

Con el boleto prácticamente amarrado a la segunda fase, la Selección Mexicana intentará cerrar con paso perfecto la primera fase de la Copa Oro 2019, cuando enfrente a Martinica.

El técnico argentino Gerardo Martino no debe estar contento por esta situación, ya que contrario a lo que sucedió en su primer cotejo, durante algunos lapsos se relajaron de más y se olvidaron de la seriedad que siempre se debe tener en todos los partidos.

Con seis unidades, el Tri ocupa el primer lugar del grupo A, por lo que el empate le asegura la cima y el boleto, ya que necesitaría perder por 10 o más goles y que Canadá gane, para quedar fuera.

Mientras que el conjunto martiniqués fue goleado en su presentación, pero dio muestras de que podía pelear por un boleto, después del triunfo sobre el representativo de Cuba.

Si la escuadra caribeña aspira a un resultado positivo tiene la imperiosa necesidad de hacer un juego casi perfecto, evitar los errores que tuvieron en su debut y concretar las ocasiones que puedan generar.

Para avanzar, Martinica, que suma tres puntos, tienen la obligación de ganar y que Canadá pierda o empate con Cuba, o en su caso sacar los tres puntos por una diferencia de 10 goles o más anotaciones.

Este duelo correspondiente a la fecha tres del sector A tendrá como escenario la cancha del estadio de las Panteras de Carolina de la NFL a las 20:30 hora local (19:30 horas, tiempo del centro de México).

Ha pasado poco tiempo en el futbol mexicano, a lo máximo ha tenido 15 entrenamientos con el grupo, seis partidos, y a pesar de eso, Gerardo Martino ya se siente identificado al 100 por ciento con la Selección.

"Lo que le sucede a un entrenador es que cuando se siente identificado con el equipo, lo sientes más. Hay juegos en los que hay un buen resultado pero no te sientes reflejado, pero en cada juego hemos tenido la bandera de tener el balón y por eso nace el gritar un gol y trato de responder así a la cancha", dijo el técnico argentino.

Esa identificación de la que habla, está más que clara: "Hay una forma de juego reconocible, de eso no tengo duda. El equipo en los seis juegos contra rivales diferentes, hemos sido el que más propone y lo hicimos contra selecciones importantes y en ese sentido estoy muy conforme, pero no podemos decirnos satisfechos, hay mucho margen por hacer, pero para el tiempo que llevamos estoy contento, porque hay buena respuesta de los futbolistas que está manifestada con lo que veo en el campo y eso me da tranquilidad porque los jugadores, se ve, están convencidos".

Por el momento, el encantamiento del "Tata" con México, su futbol y sus futbolistas, es total: "El futbolista mexicano es muy competitivo y lo único que debo hacer es reparar el competir siempre de la misma forma. México tiene la característica de variar los rivales y lo que hay que hacer es enfrentar que estamos enfrentando a los mejores y es lo que estamos tratando de atacar".

Mesurado, muy distinto a las conferencias en las que enérgico puso sobre la mesa algunas quejas, Martino, ha optado por mandar el discurso de la necesidad de que haya un torneo de selecciones que involucre a todo el continente.

De entrada, aseguró que a pesar de las complicaciones que pueden existir durante el torneo de la Concacaf, "la Copa Oro se juega así desde hace mucho tiempo, no tengo que cambiar el formato, las personas que analizan cómo se juega son especialistas".

Luego, y después de la insistencia, añadió que "seguro con el paso del tiempo nos acercaremos a jugar una Copa América con todo el continente", aunque ése parece más un deseo que otra cosa. Martino ha solicitado al presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, sentarse con los dueños de los equipos para plantearles sus ideas en busca de mejorar el área deportiva.

"No quiero parecer ser el dueño de la verdad, sólo manifestar un punto de vista para hacer las cosas mejor, probablemente el tema de los extranjeros, disponibilidad de jugadores; hay más puntos que serían difíciles, pero es un buen punto de partida".