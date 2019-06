Gwen Stefani pasea por Monterrey

Gwen Stefani, estuvo en el Festival Machaca, y antes de presentarse en el evento se paseó por las calles de Monterrey y compartió algunos momentos en sus redes sociales.

Previo a la velada, la estadounidense paseó y se toma fotos con la gente.

En sus stories de Instagram, Stefani posteó algunos momentos, y dejó claro que está enamorada de México.

Gwen Stefani llevó a Kidzania a su hijo Zuma, de 10 años, la cantante se tomó algunas fotografías con empleados de restaurantes de comida rápida que visitó y los personajes del parque de diversiones infantil, además de expresar su cariño por México. "Saldré a dar una vuelta por Monterrey, me siento muy feliz y estoy agradecida de que me hayan invitado a estar aquí", expresó en un video, donde bromeó al decir que "ya he escuchado Don't Speak unas 13 veces desde que llegué aquí".