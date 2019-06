En norma, sólo 4% de los autobuses

Únicamente el cuatro por ciento de los autobuses en La Laguna de Durango cumple con la Ley.

Se trata de 23 de 592 camiones de ruta que prestan el servicio conforme a la normativa, mientras que los 569 restantes no lo hacen.

José Jorge Campos Murillo, subsecretario de Movilidad y Transporte del gobierno de Durango, explicó que se cuenta con 3 mil 928 taxis en La Laguna, 592 camiones de ruta, mil 11 de carga, 516 especializados y 36 mixtos. De este universo, explicó, los modelos que están dentro de la norma alcanzan un 31 por ciento, es decir, que son unidades con menos de 20 años de antigüedad.

Sin embargo, al tomar en cuenta solamente a las rutas, es un 96 por ciento el que está fuera de la norma, mientras que el cuatro por ciento estaría operando conforme a la Ley.

"A los 3 o 4 transportistas que estuvieron inconformes les pasó por su mente que el dinero que iba dirigido a este sistema de transporte masivo se los podían dar a ellos pero no se puede dar un destino diferente a un programa", comentó, "yo he platicado con ellos nueve veces, se ha levantado un acta circunstancial, se les ha explicado todo".

Refirió que los transportistas de La Laguna están organizados en 60 o 70 grupos y están acostumbrados a tomar edificios o carreteras en cuanto no se les cumplen sus "caprichos". En este sentido, dijo que ha faltado la mano dura que se requiere para aplicar el principio de legalidad.

Comentó que por el proyecto del Metrobús hubo cierta consideración, en términos de la organización del transporte que se llevaría a cabo, pero indicó que, entre o no el proyecto, se debe aplicar la Ley.

"Ellos piensan que el Gobierno del Estado les tiene que perdonar todo, pero están equivocados, el Gobierno no puede ser tan paternalista para regalar las cosas", comentó.

Ayer se publicó en este medio que transportistas admiten que existen deficiencias en las rutas que brindan el servicio en el municipio.

"Así como hay rutas que traen camiones en buenas condiciones, hay otras que no los traen del todo, se requieren revisar la cuestión de aforos, lo que llevan de pasaje, el porqué no han podido modernizarse, se necesita un estudio a fondo para saber porqué motivo están en contra de un proyecto tan importante para La Laguna", expuso Ramón Nevárez, concesionario.

Se refirió al sistema metropolitano de transporte (Metrobús) e indicó que trata de un proyecto muy importante para la Comarca Lagunera y se mostró a favor de que prospere, pues aseguró que esto da oportunidad al estado, los transportistas y la sociedad de generar una calidad en el servicio que nunca se ha visto en esta zona.

"Todavía existe el hombre-camión que no entiende que esto ya debe manejarse de diferente manera, que tiene que dársele más certeza al usuario y ese es el compromiso porque las concesiones son del estado, no es un patrimonio del concesionario, el Gobierno lo otorga bajo ciertos reglamentos que marca la Ley pero hay unidades que no cumplen con estos requisitos", dijo.

Luis Antonio Tovar, dirigente de Ursitran en CTM Durango, señaló que con la concesión, el transportista adquiere el compromiso de cumplir con el modelo, condición físico-mecánica de la unidad, que el conductor esté debidamente registrado, con su licencia y su tarjetón de identidad y que la unidad haya sido previamente revisada.