Le gusta hacer pero no que le hagan

En los últimos días, Daniel Bisogno ha estado en el centro de la polémica por unas fotos en las que aparece besándose con otro hombre, sin embargo, eso quedó en segundo término cuando él declaro que Raquel Bigorra lo había traicionado pese a ser compadres y amigos.

La supuesta traición de la cubana ha acaparado titulares y además famosos como Ana María Alvarado, Niurka y hasta Natalia Subtil han hablado mal de Raquel. Otros como Atala Sarmiento e Ingrid Coronado han escrito comentarios en sus redes que, de acuerdo con varios medios, también son en contra de Bigorra.

Raquel, por su parte, se defendió diciendo que la han usado de cortina de humo. Dijo que pronto hablará de todo lo ocurrido a detalle. Se presume que lo hará en la revista TV Notas, posiblemente este martes 25 de junio. Aunque la atención se centra hoy en día en Bigorra por la supuesta traición a Daniel, con anterioridad ha sido éste el que ha sido criticado por hacer comentarios ácidos de algunas celebridades.

Daniel Bisogno ha insultado en varias ocasiones a Paulina Rubio. El año pasado la llamó "perro parrado" por su cuerpo. Susana Dosamantes, madre de Paulina, le exigió una disculpa, a lo cual no accedió el llamado "Muñe".

"Lo increíble es que en lugar de disculpase, regaña? Y sigue ud diciendo groserías? yo no tengo nada contra @ChapoyPati por que es una Señora [email protected] es un grosero que no sabe pedir disculpas como lo haría un Hombre educado, no llame PERRA A NINGUNA MUJER, A NADIE!RESPETE SR!", le puso Susana a Daniel.

Daniel Bisogno dijo una vez que Ana Bárbara que tenía los ojos tan separados que parecía una marciana. La llamada "Reina grupera" estaba muy molesta por las palabras de Daniel tan es así que acudió a Ventaneando para reclamarle.

"A ver si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí. No tienes ni pantalones, psicológicamente estás mal. Tú ayer le causaste un dolor de cabeza. pero a tu madre le has de haber causado desde que naciste y vio a esta cucaracha", le dijo molesta.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su programa, En casa de Mara, Daniel Bisogno admitió que hizo un comentario fuera de lugar sobre Edith González cuando ésta ingresó a las filas de la Televisora del Ajusco. "Estaba en el Tenorio y veo cómo anuncian que traían a Edith González con orquesta y se armó un especial y todo, y yo puse en mi Twitter 'se recibe cascajo', y no olvídate, hasta la fecha no me habla Edith González", recordó Bisogno. Cuando lo comentó Edith aún vivía.

Una vez, Daniel Bisogno habló de Galilea Montijo. Sobre ella dijo: "Con todo y que ha perdido el personaje, porque antes era la naquita que caía bien al público, porque era cercana al pueblo y ahora ya se siente de rancho San Francisco. Aunque te lleves con gente pudiente, no te hace pudiente".

Posteriormente, el conductor dijo que le pidió disculpas a Galilea. Comentó que él también es un "naco de pueblo, como somos los que nos dedicamos a la TV", pero que su comentario lo hizo para que Montijo no olvidara la cercanía que tiene con la gente.

Como es sabido, GloriaTrevi tiene un conflicto con TV Azteca que los tribunales aún no resuelven del todo, aunque en fechas recientes la balanza se ha inclinado hacia Gloria.

En 2016, se reavivó el tema y Daniel Bisogno dijo en Twitter que ser fan de Trevi era algo vergonzoso. "Vergüenza y lastima ser fan de delincuentes, criminales y asesinas, eso los convierte en cómplices", este comentario generó múltiples comentarios.

Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, se disculpó en Ventaneando luego de hacer un comentario sobre ciclistas pues dijo que debería de haber un permiso para atropellarlos. Estas palabras desataron la furia de muchos usuarios de redes sociales.

El conductor de espectáculos, criticó la infraestructura del Metrobús ubicado en la avenida de los Insurgentes, insinuando que está convertida en una calle de Moscú terrible, "ahorita me eché a tres porque no llego".