Piden continuar obra del Metrobús

"Se insistirá en la continuación de la obra del Metrobús de La Laguna, para la cual ya se habían destinado recursos que no pueden ser cancelados a la ligera", enfatizó la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos.

La integrante de la comisión de Tránsito y Transportes, expuso que Durango ha buscado por todos los medios recursos para modernizar el transporte, no solo en La Laguna, sino también en la capital del estado.

En el caso del Metrobús, después de mucha insistencia se logró conformar el fideicomiso del Fondo Metropolitano que tiene reglas de operación y un consejo técnico que es quien toma las decisiones. "Habremos de revisar, de pedir, de exigir que este Consejo Técnico del Fondo Metropolitano asuma esa responsabilidad y revierta la decisión que de manera irresponsable se tomó el domingo pasado".

Asimismo, refirió que la decisión del presidente de cancelarlo no tenía fundamento ya que los transportistas que fueron en su momento al Congreso pidieron una revisión del proyecto, no su cancelación. Esto además de que consideró que el presidente no tiene facultades para cancelarlo.

"No tiene facultad, es un consejo técnico que está integrado por los dos gobernadores, tanto del estado de Coahuila como de Durango, y que ellos habrán de buscar la posibilidad de que continúe".

Asimismo, enfatizó que el Congreso de la Unión es la instancia que determina los presupuestos, mientras que las modificaciones corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque hay reglas de operación que deben respetarse.

"Pugnaremos en el Congreso que esos recursos no se pierdan porque están etiquetados y no pueden decidir si va para un lado o va para el otro; tiene que ser con base a reglas y métodos que se tienen establecidos. En el mes de marzo se aprobaron las reglas de operación de este Fondo y se determinó cómo deben ser aplicados los recursos".

Asimismo, dijo que ya se gastaron 180 millones de pesos para un estudio técnico que pidió la SHCP y un total de 460 millones de pesos en acciones relacionadas con dicho proyecto.