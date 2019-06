Isaac Hernández lleva su talento a la pantalla

Al llegar a su casa en Londres, después de haber tenido la premier de La Cenicienta, Isaac Hernández abrió su computadora y respondió la entrevista de este diario.

Esa noche era especial, sus hermanos estaban con él, fueron a verlo bailar. "Vinieron mi hermano Joel que vive en Ámsterdam y mi hermano Esteban, quien es bailarín principal de San Francisco Ballet. La suegra de mi hermana Emilia, Dalila y sus amigos también vinieron de París a ver la función y ella organizó que fuéramos todos a cenar, la pasamos muy bien y me alegra tener estos ratos a con mis hermanos y familia. Extraño a mis padres, pero me alegra ver a mis hermanos".

El bailarín tapatío valora esos momentos pues su apretada agenda le deja poco tiempo para estar con sus seres queridos, sin embargo, su arduo trabajo se traduce en una carrera llena de logros, como el ganar el máximo galardón de la danza, Benois, y ahora el incursionar en el mundo de la actuación en el cine, y como contó en exclusiva, en una serie que será dirigida por Manolo Caro.

De estos nuevos proyectos, de la cancelación de Despertares, de su visita a Torreón y a qué dedica sus pocos ratos libres nos habló Isaac.

Una forma de expresión.

Muchas, todas en esta industria. Hice historia por mi país, eso en el campo que sea conlleva una responsabilidad, quiero ser una inspiración para que más jóvenes trabajen por sus sueños.

No. Realmente nunca perseguí ganar el premio, tengo en mi haber trece medallas de oro en distintas competencias internacionales de ballet en el mundo, soy la única medalla de oro que ha ganado México en las Olimpiadas del Ballet que pasan cada cuatro años en Jackson, Mississippi, soy el Premio Nacional de la Juventud más joven de mi país. Pero todo esto es sólo el resultado de la disciplina y el gran anhelo de hacer las cosas bien. Trabajar con los estándares más altos y tener gratitud por todo lo vivido y logrado.

Sigo bailando en mi compañía el Ballet Nacional de Inglaterra (el pasado 6 de junio tuve la premier en Royal Albert Hall, uno de los escenarios más imponentes e importantes del mundo). Presenté Cenicienta ante seis mil personas, lleno total, muy emocionante.

También soy artista invitado de la Ópera de París, Ópera de Roma, tengo una gira a Moscú próximamente. Así que cada producción es un reto.

Decidí que esta edición sería la última en el país (el 20 de julio en Guadalajara), lamentablemente no existen las condiciones en México para seguir presentándolo como hasta ahora, con los más altos estándares.

Seguiré, por supuesto, trabajando en proyectos para México en otras latitudes y perspectivas.

Isaac visitó Torreón en marzo del 2016 con su conferencia Vivir con propósito, sobre aquella ocasión comentó:

"Estuve en Torreón en Pirouetteando e impartiendo una conferencia, tengo buenos recuerdos de ese viaje".

Que es una profesión que demanda fuerza mental, disciplina, perseverancia, conciencia y dominio sobre uno mismo.

Cuando interpreto distintos roles en el ballet bailo y actúo. Así que pensé que sería interesante ahora sólo actuar, me gusta estar abierto a la versatilidad artística.

Realmente para la película del Rey de todo el mundo, donde interpreto a Diego, no tuve preparación en específico, tenía una agenda tan llena que no había tiempo, por supuesto me pasaron el guión con anticipación, lo leí, entendí el personaje y llegué a grabar.

Para lo que filmaré en otoño para Netflix, con Manolo Caro, será distinto, sí tendré ensayos y estoy estudiando el guión.

La serie a la que se refiere Isaac es la de Alguien tiene que morir, que narra una historia ambientada en la España de los años 50 durante sólo tres capítulos.

En ella, Manolo Caro cuenta la historia de un joven que debe volver a casa desde México para conocer a su prometida. Cuando el protagonista llega, el pueblo se muestra sorprendido al verle acompañado de Lázaro, un misterioso bailarín de ballet (Isaac Hernández). Al avanzar la historia, los personajes se dan cuenta de que alguien tiene que morir para poder adelantarse al gobierno opresor.

Estoy trabajando para establecer la Federación de Industrias Creativas en México.

Empezaré la filmación para Netflix en Madrid, conferencias a través de Creative Artist Agency en Miami. Y continuar con las producciones de ballet que tengo programadas.

Me gusta jugar golf cuando el clima me lo permite, también escuchar música y cocinar. Pero la mayoría del tiempo cuando no estoy en el escenario estoy viajando y trabajando en los proyectos que presento en México, tengo muy poco tiempo libre.

La ciudad donde nací.

Tengo muchos, cada uno es especial por distintas razones, pero en términos generales, me gusta mucho Londres, Buenos Aires, Italia, San Francisco, California. La comida y el entretenimiento en cada ciudad es lo que las hace más interesantes.

El ser el primer mexicano en bailar en la Ópera de París, presenté el ballet completo de Bayadere, Don Quijote bajo la dirección de Mijaíl Barýshnikoven la Ópera de Roma; bailar en el Bolshói y el Royal Albert Hall en Londres.

Algo sumamente especial para mí fue presentarme con dos llenos totales en el Auditorio Nacional, fue algo histórico en nuestro país, nunca antes visto, lo llevaré por siempre en mi corazón.

Me gustaban mucho las artes marciales y el golf, creo que a eso.

He tenido la fortuna de pisar los escenarios más emblemáticos del mundo y ser el primer mexicano en hacerlo, pero sólo el público puede decirlo.

Para concluir Isaac mandó un mensaje para el público de El Siglo de Torreón: "Un saludo a sus lectores quienes espero me acompañen en Guadalajara en Despertares".