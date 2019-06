'El Potrillo' canta con el corazón en Gómez Palacio

Motivados por la trayectoria artística de Alejandro Fernández, miles de laguneros se dieron cita en el Palenque Vicente Fernández de Gómez Palacio, Durango, para disfrutar de la que sería la primera de las dos presentaciones que el cantante ofrecerá en la región, como parte de su gira Rompiendo Fronteras.

Fue en punto de las 12:30 cuando se apagaron las luces y los primeros acordes comenzaron a sonar, entre gritos y aplausos, pisó el ruedo luciendo una esbelta figura en su tradicional traje de charro negro con botones e hilos en color plata, camisa blanca y un gran moño rojo.

Sus primeros temas fueron En lo correcto, Unas nalgadas, Pude y Estuve, con las que reconoció el escenario donde ya había estado y con seguridad en sus movimientos conectó con su público.

El integrante de la dinastía Fernández saludó a sus seguidores de manera breve, ya que lo que él quería era seguir cantando y no perder el ritmo y ambiente que se estaba generando. Continuaron temas como Mátalas y Loco, luego se puso más romántico al interpretar Si he sabido amor, Que digan misa y Hoy tengo ganas de ti, canción que fue aprovechada por una de sus fans que pudo colarse lo más cercano al redondel y dale un ramo de flores.

Alejandro ya había entrado en confianza, el calor humano se dejaba ver por lo que fue despojándose del saco y del moño, ante los gritos eufóricos de todas las damas.

En las butacas, parejas y grupos de amigos cantaban, grababan y dedicaban las canciones que hacían suyas. Quiero que vuelvas, Cascos ligeros, Que voy a hacer con mi amor, fueron entonadas al unísono.

“El Potrillo” se hizo acompañar por un mariachi, así como de cinco músicos quienes en todo momento seguían sus indicaciones, vinieron Qué lástima y Tantita Pena, canción que acompañó con sensuales movimientos de cadera lo que desató la locura de la mayoría de las mujeres.

No podía faltar en el repertorio de la noche No lo beses, Ella, Ahora que te vas, Me haces tanto bien y una de las más esperadas Nube viajera, continuó con Te voy a perder, Canta corazón, Serenata huasteca y Me dedique a perderte.

Los presentes se mostraban felices, brindando, recordando y disfrutando al consentido de los Fernández. Se acercaba el final, el palenque ya estaba de pie y “saboreaba” cada letra, “Alex” como le llamaban muchas de sus fans entonó con su potente voz Si tu supieras, No sé olvidar y Como quien pierde una estrella con la que se despidió en punto de las dos de la mañana.

Los laguneros no lo iban a dejar ir, al grito de “otra, otra” encendieron las pantallas de sus celulares, deseando que continuara el espectáculo, fiel a su costumbre Alejandro Fernández volvió con ganas. Se me va la voz, fue con el que empezó la tanda de la despedida, todos los asistentes movían sus brazos de lado a lado, haciendo un momento único.

“Voy a cantar en Gómez Palacio una herencia que dejó mi padre, no me la dejó a mí, se la dejó a todo México” y sonó el famoso tema Las llaves de mi alma, le siguieron Por tu maldito amor, Mujeres divinas, Si me dejas, no me olvides, Hermoso cariño, Estos celos, Acá entre nos y para cerrar con broche de oro con De qué manera te olvido.

Antes de despedirse se acercó a algunas de sus fans, las que se deleitaron con la cercanía del cantante.

Fue así como “El Portillo”, demostró una vez más, porque es uno de los más queridos de los palenques.

El concierto tuvo una duración de dos horas